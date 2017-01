Otto Mann es el conductor de autobús de 'Los Simpson'. En un episodio, al caer el autobús al agua, gritaba: «¡Que viva Led Zeppelin!». Durante algún tiempo ni siquiera tenía carnet de conducir. Pero Otto nunca ha volcado con los niños en una rotonda de Fuenlabrada. Las primeras informaciones decían que el chófer español había dado positivo en consumo de cocaína (era una prueba indiciaria que necesitaba un análisis posterior). Su madre salió a defenderlo. Reconoció que su hijo había consumido cocaína el viernes en una fiesta. «Es que consume cualquiera». Como cuando Miguel Ángel Gil Marín (hijo de Jesús Gil) dijo que hoy es difícil no tener antecedentes penales. Dos verdades dudosas. Puede ser normal que Rajoy diga que la luz va a bajar porque va a llover (al fin y al cabo, esperar a que llueva es su política), pero no lo es ni consumir cocaína ni tener antecedentes penales. Y, si no, que viva Siniestro Total y su 'Todo por la napia'.