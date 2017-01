Preocupación por la sanidad

Ahora es cuando me estoy empezando yo a asustar con el debate sobre la sanidad pública andaluza. Me preocupa más la 'preocupación por la preocupación' que los problemas en sí, que los hay ahora, como antes y como siempre. Me explico. Lo que temo es que al 'encapsular' lo sanitario como El Problema se produzca una especie de avalancha que lo arrase todo, empezando por el prestigio del sistema. Que esto se convierta en una guerra y como tal la verdad sea la primera víctima.

Resulta extraño que de pronto la situación del sistema público de salud sea lo peor a lo que tenemos que enfrentarnos de Despeñaperros para abajo. Porque ha habido tiempos peores, flagrantes intentos de privatización en otras zonas, y porque los usuarios, o los 'superusuarios', los casos más serios, siguen estando razonablemente satisfechos, cuando no muy satisfechos.

¿Es producto de la actividad de un médico 'youtuber'?, ¿se ha contagiado el debate sanitario del populismo que invade el mundo? He visto emisiones de Spiriman realmente ofensivas, o que vulneran la protección a la infancia, o realizadas durante sus horas de guardia de urgencias durante la cual, por lo visto, su media de altas fue significativamente inferior a la de los demás compañeros de turno.

Después está la pugna de los partidos, de PP y de Podemos-IU, por hacerse con el control de las mareas blancas, o al menos rentabilizarlas a su favor. Y aún más desorienta el propio despiste de la Junta de Andalucía acerca de cómo resolver este debate, porque desde el Gobierno andaluz se extrañan de que en Granada, donde se ha producido la mayor inversión sanitaria, con diferencia, estalle el malestar, mientras no se han producido manifestaciones por proyectos fallidos como el tren o el metro. La próxima semana comparecerá el consejero en el Parlamento y hay interés por ver cómo despeja las dudas y replica a la oposición, que ansiaba un debate general, con resoluciones.

Temo, pues, que la polémica arrase con la confianza en el sistema, en el que nuestro cuerpo terminará antes o después, y que no seamos capaces de hacer un análisis riguroso que ponga en valor los fallos y los aciertos de millones de actos médicos para enmendar lo que se precise. Como me parece que un debate parcial o circunstancial no deja de ser un parche. El problema es que hay que dotar de medios a una sanidad cada vez más cara en tecnología, en tratamientos, y que nadie se atreve a poner sobre la mesa la denostada 'sostenibilidad', es decir, cómo pagarlo. Y, además, como la frase que se atribuye a Juncker, después ganar las elecciones.