Un nuevo Carlos Haya

Que las nuevas generaciones de responsables médicos del viejo Hospital Carlos Haya apuesten por un nuevo Hospital Carlos Haya y no por un tercer hospital (SUR del 25 de enero) solo puede ser considerada como una gran noticia. Al parecer, el señor consejero no ha sido indiferente a la propuesta de construcción de un nuevo hospital en las zonas de aparcamiento del Hospital Civil.

Aunque el Hospital Carlos Haya «ya tiene quien le escriba», quizás sea el momento oportuno en los límites de esta columna de hacer un poco de memoria. El Hospital Carlos Haya está a punto de cumplir en mayo 61 años. Ya en el año 69 del pasado siglo, el periódico SUR daba cuenta de que había pacientes en los pasillos. La ampliación del pabellón B en el año 1972, del Materno en 1981 y la recuperación del Civil en 1989 como pabellón C de Carlos Haya apenas si aliviaron la situación. Estábamos ya en otro mundo y la demanda sanitaria no cesaba de aumentar. La construcción del Hospital Clínico en 1989 fue sin duda una gran inversión, pero apenas aumentó las camas hospitalarias ni la plantilla de la ciudad, pues sustituyó al viejo Hospital Civil cuando la Diputación lo cerró. Desde entonces el Hospital Carlos Haya ha tenido un crecimiento desordenado y no es casualidad que en uno u otro momento de los últimos cuarenta años hayan sido pabellones del Hospital Carlos Haya el Hospital Civil, el Marítimo de Torremolinos, el Noble, el 18 de Julio, el de Campanillas y el de la Cruz Roja, todos ellos excepto el Civil y el Marítimo (ahora muy deteriorado) o no existen ya o no son centros sanitarios.

Ya en el año 1984 el entonces consejero de Salud, Pablo Recio, en visita a Málaga reconoció que la situación disfuncional del Hospital Carlos Haya no tenía arreglo. Después, durante años, en las épocas de las vacas gordas, cuando se pudo haber arreglado, los responsables sanitarios negaron la evidencia y nos hicieron creer que en la época de las comunicaciones virtuales un centro sanitario no tenía por qué tener una anatomía funcional. Lo funcional era lo virtual. En los comienzos del siglo XXI la situación comenzó a ser insostenible y hubo voces que reclamaron la construcción de un tercer hospital. Algunos de nosotros advertimos ya entonces en público (prensa) y en privado (en las instituciones) de que un tercer hospital no era la solución. Había que refundar Carlos Haya. Aprovechando la creación del Instituto de Investigación Biomédica (Ibima) la consejera de Salud, María Jesús Montero, ofreció en 2007 la ampliación de 110 camas en el Hospital Civil y poco después, tras comprobar que aquella iniciativa nadie se la había tomado en serio, propuso formalmente el 12 de septiembre de 2008 la construcción de un «nuevo Carlos Haya» de 1.500 camas que la prensa llamó «macrohospital».

El hospital se haría en Los Asperones y el laboratorio del Ibima sería la primera piedra. Muchos recibimos la noticia alborozados. Por fin Málaga iba a tener el hospital que se merecía. '¡El mejor Hospital del SUR de Europa!' según la hagiografía institucional. Pero las uvas estaban verdes. La gresca entre la Junta y el Ayuntamiento ya ha sido contada en demasiadas ocasiones. Pasaron los años y no fueron podencos, sino galgos en forma de crisis y todo quedó detenido.

El solar de aparcamientos del Civil ha sido siempre un plato muy codiciado. A principios de este siglo, por razones que no vienen al caso, una modificación del Plan General de Urbanismo autorizó la construcción dentro de las zonas ajardinadas del Hospital Civil. Los dos firmantes de esta tribuna, muy preocupados por esta noticia, le pedimos cita al alcalde y al presidente de la Diputación. El alcalde nos recibió muy amablemente, le explicamos la conveniencia de que los jardines del Hospital Civil deberían tener solo uso hospitalario y con los planos en la mano nos tranquilizó. También nos recibió la vicepresidenta de la Diputación, a quien le propusimos que una solución al problema de Carlos Haya y del Civil podría ser la cesión de todo el espacio del Civil para ser gestionado por el SAS. La construcción de nuevos pabellones en la zona de aparcamientos, el soterramiento del Camino de los Ángeles, el ajardinamiento del espacio entre el Civil y el Materno para uso hospitalario y público, la intercomunicación entre ambos centros, así como la recuperación del abandonado convento de la Trinidad que podría, al otro lado de la calle Velarde, ser integrado en el nuevo recinto hospitalario. También CC OO había hecho propuestas en este sentido. Era aquella una época en la que había recursos, pero lo que no hubo fue la inteligencia política al servicio de los ciudadanos. La prepotencia de unos, por un lado, y la incapacidad de unos y otros para llegar a acuerdos, por otro, lo impidieron.

El entusiasmo unánime que generó la propuesta del nuevo hospital fue recogido en la prensa del momento y está registrado en la 'Historia del Hospital Carlos Haya y sus pabellones'. Ni se hizo el hospital en Los Asperones ni se hizo la ampliación en el Civil, y como suele ocurrir cuando las cosas se dejan, empeoran. ¿Cuántos años se han perdido? ¿Será posible ahora lo que no se ha conseguido en los últimos 25 años? ¿Hasta cuándo hay que seguir esperando? Por cierto, el nuevo hospital debería tener un nombre. Desde hace años y en numerosas ocasiones hemos propuesto el de Gómez Ocaña, médico malagueño, coetáneo de Cajal, maestro de Marañón y verdadero predecesor de la medicina experimental y de la fisiología española. ¿Que no lo conoce nadie? Bueno, algunos sí, pero basta con que lo busquen en Internet para que empiecen a conocerlo. Tampoco los gerundenses conocían al Dr. Trueta hasta que le pusieron su nombre a su hospital y ahora se sienten muy orgullosos de él. Hay otros muchos ejemplos. Desde luego mejor que nada, como ahora.