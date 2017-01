Maneras de hacer la cama

Qué sería de nuestra vida si no aprendiéramos algo cada día. Las Kellys, que no son un conjunto de música agropop sino la denominación del último eslabón de la industria turística ('las que limpian los hoteles'), nos enseñaron gracias a una entrevista radiofónica que hay un montón de maneras distintas de hacer una cama, algunas de ellas desconocidas para el gran público. Todo tiene su técnica. Se pueden colocar las sábanas con métodos diferentes según el número de huéspedes que ocupen cada colchón, su voluptuosidad, sus gustos, la época del año y muchas otras variantes que sin embargo no influyen en el precio que cobran Las Kellys, y que en algunos casos no pasan de los tres euros por habitación.

Hasta donde sabemos, entre los concejales de La Casona no hay nadie que se haya dedicado a ser camareras de piso en los hoteles, pero a algunos les ha picado el gusanillo y quieren formar su propio conjunto de limpieza con aires de 'boy-band'. Las Kellys del PP se plantan en los pasillos ante la, por otro lado, sorprendente iniciativa de Francisco de la Torre de tratar de inclinarse cada vez más por una Limasa pública, tal y como hacen los partidos de la izquierda y cierto ámbito del panorama del sentido común. Sus propios concejales, los más escorados a la derecha, no podrían aguantar participar en un gobierno con semejante querencia hacia la municipalización.

Este conjunto de alumnos rebelados, que es en realidad una temática constante en el mundo del pop desde los noventa, viene encabezado por una auténtica estrella de la canción ligera, el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, quien sigue ahí en su cargo después de no haber sido capaz de capear las huelgas de limpieza y de haber tenido la ciudad hecha un auténtico asco, digan lo que digan sus encuestas. Se podía haber ido antes, digo yo, y no ahora, con el objetivo político de dejar en bragas al alcalde, si se me permite la expresión. Sin embargo, esta increíble continuidad de Raúl Jiménez en el cargo ha tenido sus hits. Por ejemplo, escuchar cómo la plantilla de Limasa, con su 'finezza' habitual, se refería a él en las manifestaciones como 'el niñato' o bien como 'el Justin Bieber del Ayuntamiento'. Ahora, mostrando un ejemplo de la falta de lealtad pepera y popera hacia el alcalde, prefiere entonar aquellos versos de Shakira que dicen: «Te aviso y te anuncio que yo renuncio/ a tus negocios sucios».

Lo que se esconde detrás de todo esto es en realidad muy sencillo: con una Limasa pública, Raúl Jiménez y su grupo nunca más podrán seguir echando la culpa de la suciedad de la ciudad a los trabajadores. Pero detrás hay un argumento mucho más Kelly que esconde un método de hacerle la cama al alcalde a ritmo de comparsa y con un productor en la sombra. Se trata de hacérsela muy poco a poco, dejándole un bombón en la almohada, y esperar a que vaya cogiendo sueño.