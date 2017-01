ESTILO ZIDANE

De pronto, todo cambia. Las alabanzas se transforman en críticas negativas y casi ningún jugador se salva. ¿Qué le pasa al Real Madrid? Zidane parece tranquilo, sonríe y mira hacia adelante tras quedar eliminados de la Copa del Rey. Hace sólo un año que dirige al primer equipo y ya ha saboreado las mieles del triunfo. Ahora no hay que desmoronarse por el hecho de no aspirar al triplete. Algunos tildan al equipo de no tener estilo de juego, sin embargo ha batido récord como invicto. Entonces, ¿cómo llamar al estilo imbatible que ha desarrollado el técnico francés hasta hace sólo un par de semanas? La vida del fútbol funciona por rachas, lo malo es cuando vienen negativas en momentos definitivos. El primer golpe lo dio el Sevilla y fue como si dejara K.O. a los hombres de Zidane. Como si se hubiera roto el hechizo.

El hombre tranquilo confía en que las aguas vuelvan a su cauce. No se pone nervioso, no adopta malas posturas, no se queja, no se enfada, ni siquiera pierde la sonrisa. Llegó del filial al primer equipo tras la experiencia de un año con Ancelotti y desde entonces se pueden contar con los dedos de una mano los partidos perdidos. Ignoro el estilo de juego que marca Zidane, igual que tampoco sabría reconocerlo en la inmensa mayoría de los entrenadores, pero sabe elegir y colocar a los jugadores sobre el terreno de juego. Luego está la fuerza, la técnica, la suerte, la complicidad, y esos detalles de los futbolistas exquisitos que siempre se agradecen. El Real Madrid se enfrenta el domingo a la Real Sociedad de Eusebio, un técnico con estilo. Otro partido definitivo en el que Zidane buscará poner fin a una mal racha, aunque tiene poco donde escoger.