PUESTA AL DÍA

SE supone que los presupuestos municipales de Marbella terminarán llegando a buen puerto a pesar de que el grupo de gobierno necesita algún voto más de los que tienen los tres grupos que lo conforman. Se supone también que los representantes de Podemos serán los que al final den el apoyo necesario para que las cuentas puedan aprobarse y aplicar las cantidades a los asuntos proyectados. Porque es de suponer que las peticiones de estos últimos ediles serán atendidas por los que cuentan con delegaciones, si es que quieren actuar sin unos presupuestos prorrogados, y por la cuenta que nos trae a los ciudadanos. Aunque también es verdad que todas las solicitudes son difíciles de atender, por lo que tampoco hay que pasarse. Lo saben todos.

Demasiadas suposiciones para las fechas en que nos encontramos, a punto de que termine el mes de enero y todavía escuchando propuestas de unos y otros para que se incluyan en las cuentas. Está claro que en un presupuesto anual no hay dinero para todo lo que se quisiera y aunque existiera el metálico necesario ahí están las leyes que impiden que se pase del techo presupuestario establecido. Porque todavía parece que no nos queremos enterar de que no se puede gastar todo lo que se quiere, aunque rebosen las arcas. Otra de las cuestiones importantes en las cuentas es el elevado capítulo dedicado a pagar las nóminas municipales, lo que deja menos margen de maniobra de la que pudiera tenerse, aunque este capítulo de personal es algo que nadie quiere tocar, no sea que los grupos se echen encima a un colectivo tan amplio que se reduzca sensiblemente el número de votantes.

Es, por tanto, cada vez más conveniente que nuestros gobernantes se planteen algunos proyectos con la vista larga, sabiendo que quizás no lleguen a terminarse en una sola etapa de gobierno y que, posiblemente, tengan que continuar con la tarea los representantes de otros grupos políticos si cambian los resultados electorales. Si en un año no se puede dedicar el dinero que hace falta habrá que hacerlo con varias partidas anuales, pero con vocación de continuidad.

Cada cual tiene sus prioridades, pero se suele repetir con demasiada frecuencia que viejos asuntos pendientes queden nuevamente postergados, quizás por esa necesidad de presentar balances inmediatos, con resultados visibles y, a ser posible, de los que llaman la atención. En algunos casos las actuaciones dependen, principalmente, de otras administraciones, como la autonómica o la nacional, pero muchos casos son de actuación municipal.

Hace pocos días terminó la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, donde, como cada año, todo el mundo ha lucido sus mejores galas en un intento de captar la atención y de conseguir un mayor número de turistas. Nadie va a cometer el error de llevar una relación de las cosas pendientes de hacer, pero de vuelta a la ciudad hay que atacar esas cuestiones. El destino puede ser de calidad para el visitante, pero algunas infraestructuras que usan los ciudadanos se han quedado obsoletas y necesitan de una puesta al día y no dejarlo para más tarde. Por ejemplo, un tanatorio en condiciones, que es algo que no se suele enseñar en las fotos, pero que cualquier pueblo pequeño cuida más que nada. O ese centro de recogida de escombros de Marbella que obliga a trasladar camiones llenos a otras poblaciones cercanas mientras se resuelven (esperemos) las cuestiones legales. O una buena biblioteca en sitio céntrico, que tampoco parece que sea de un coste excesivo.

Ya sé que se les ocurren muchas más, como las que todos tenemos en mente: hospital ampliado, residencia de ancianos, ambulatorios...pero estos, como ya sabemos, exige un esfuerzo de diferentes partes que esperemos que no tarde en producirse para no dilatar más en el tiempo la necesaria puesta al día.