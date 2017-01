De Gálvez a Trump

Semanas atrás visité la exposición sobre la Guerra de la Independencia norteamericana en el Museo de la Armada de París. Se trata de una muestra en la que se recuerda que Francia y España, en virtud del pacto de Familia, se aliaron contra su enemiga, la Pérfida Albión, y apoyaron a los rebeldes de los Trece Estados. Representó en Washington al reino de Francia el entonces joven Marqués Lafayette. En cambio, a nuestro Carlos III lo simbolizó como nadie el más intrépido vástago de los Gálvez, Bernardo, que defendió Florida Él solo, si seguimos las crónicas a pie juntillas y el entusiasmo que despierta su figura en Francia y en Estados Unidos. No en vano hizo mella su gesta militar: el monarca inglés Jorge III le escribió al rey español que se había equivocado apoyando la revuelta de sus colonias del norte porque pronto esa revolución se trasladaría a los dominios españoles en América. Y así fue porque treinta años más tarde su vaticinio se cumplió y comenzaron a proclamarse las llamadas Repúblicas del Sur.

Él solo también parece ser la consigna de la administración del presidente Donald Trump. Sus primeras decisiones rompen radicalmente el rumbo de su antecesor Barack Obama, e incluso quiebran principios que ni siquiera otros halcones, como Reagan o los Bush, se atrevieron a tocar. Da bastante miedo su técnica destructora. La lista estremece porque Trump ha firmado un decreto anulando la tímida cobertura de sanidad pública patrocinada por los demócratas, Trump aboga por un proteccionismo comercial desfasado y peligroso, Trump insiste en construir un muro para frenar la emigración mexicana, y que además lo pague México, Trump insulta a la influyente minoría latina al quitar la web en español de la Casa Blanca, y además, Trump quiere forzar la ruptura de la OTAN, quizá chantajeado por la Rusia de Putin que tiene en su poder fotos, y otras pruebas comprometedoras, de este singular personaje en una visita que realizó a Moscú y San Petersburgo no hace mucho tiempo. Se extiende una sombra de sospecha sobre el ataque cibernético de Rusia a Estados Unidos que alteró sensiblemente el resultado de las urnas a favor del león del circo. Si esto es así no tenemos más remedio que llegar a la conclusión de que estamos en manos de una política internacional que no dista demasiado de la que teníamos antes del nacimiento de Cristo, además, nos hace pensar que la grandeza de los sistemas democráticos no se basa, visto lo visto, en el sufragio universal, porque, por ejemplo, el voto de un ciudadano educado e informado de Boston, no vale, simbólicamente, lo mismo que el de un ciudadano, pongamos, del profundo Ohio, furibundo en su rencor fanático, que ese ha sido el perfil medio del votante de Trump. La grandeza del sistema democrático, después de pregonar el Contrato Social, tendría que haberse basado en acompañar sus retóricas soflamas con programas económicos y educativos igualitarios, y de esa forma, hacerse creíble. Lo demás es retórica hueca, algo a lo que estamos acostumbrados, de grandeza democrática nada de nada, todo lo contrario, impotencia, debilidad, fracaso, y lo peor: una profunda decepción.