Ciento cuarenta y uno

Cientos de miles de mujeres se manifestaron por las calles de Washington contra Trump (contratram) mientras en Málaga se juntaban ciento cuarenta personas (los organizadores hablaron de trescientas) contra el tranvía al Hospital Civil. El alcalde reconoce que muchos muchos no son, pero ha recordado que otras trece (otrastre) mil firmaron el manifiesto. Organizar una manifestación es peligroso porque qué les voy a contar. Pretendían mostrar ante la Junta el rechazo vecinal. Si descontamos los dos ediles del PP y uno de Podemos que se saludarían con disimulo, nos quedamos con ciento treinta y siete, ¿dónde se metieron los doce mil ochocientos sesenta y tres firmantes que no acudieron? Los organizadores han criticado a la población de ser pasiva, explicando que claro que es más cómodo ver pasar la manifestación sentado en una terraza que participar en ella. El manifiesto pidiendo un bosque en los terrenos de Repsol ha reunido treinta mil firmas, pero de esas parece no acordarse ya nadie. Las firmas no dejan ver el bosque. Este fin de semana habrá guerra de números. Concentraciones que rivalizarán por la cantidad de gente que arropará a un líder o a otro. En Dos Hermanas, Pedro Sánchez, que no termina de morirse, empezará otra gira nacional. Desde todas las provincias andaluzas se ha fletado por lo menos un autobús. El mitin iba a tener lugar el domingo, pero juega el Barça contra el Betis (no sigo mucho el fútbol, tal vez se trata del partido del siglo) y Pedro Sánchez ha declarado que contra un Barça-Betis no puede competir nadie. Si cronometramos el tiempo que dedica el telediario al fútbol, o recordamos el único diario al que el presidente del Gobierno se asoma por gusto, entenderemos que Sánchez tiene razón. A la misma hora que Sánchez, unos kilómetros más allá, Susana Díaz seguirá con su tour que la ha llevado ya a la provincia de León. También se están fletando autobuses para esta cita en Alcalá de los Gazules, el pueblo de la exministra Bibiana Aído. Ahora trabaja en Estados Unidos y quizá ha ido en alguna de las manifestaciones de mujeres.

Juanma Moreno le ha afeado a Díaz que esté desconectada de los problemas de Andalucía «y que tenga la cabeza en otro sitio» pero, el mismo día que hacía esta crítica, el PP se ha olvidado de registrar a tiempo la pregunta que pensaba hacerle Moreno a la presidenta en el primer pleno de la temporada, que ya toca, y no podrá hacerla. Al leer en la prensa que a Iglesias le parece bien todo lo que hace Bárcenas, he pensado que todos tienen la cabeza en otro sitio. Pero se trataba de Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Séfuerte. Llevan treinta y tres años casados y la Fiscalía pide para ella veinticuatro de cárcel. Ella dice que siempre se ha fiado de él, tan peinado, y asegura que no sabía nada. Si el alcalde de Málaga hubiera sabido que a la manifestación iban a ir ciento cuarenta, se habría acercado. Ciento cuarenta y uno. Qué largo se nos está haciendo un metro.