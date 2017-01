AUTOS PARALELOS

Ya no sólo hay juicios paralelos, opiniones de documentados e indocumentados que dictan sentencias, generalmente de condena, al margen de la administración de justicia. Ahora también esta moda alcanza a los actos de instrucción y a los autos que se pronuncian durante su desarrollo. Auto aquí, claro, no es el apócope de automóvil sino una de las clases de resoluciones judiciales que revisten esta forma cuando se falla sobre recursos contra providencias o decretos, se admite o no la demanda, la prueba, la aprobación de transacciones, acuerdos y convenios, se adoptan medidas cautelares, entre otras cosas. Y en materia penal cuando haya de decidirse sobre lo que afecta directamente a los investigados o encausados (antes mal llamados imputados y procesados, respectivamente) a las otras partes, la competencia o recusación del Juzgado y la prisión o libertad provisional. Aquí, la Ley Orgánica que modificó este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -creo que ésta fue- se cargó una palabra preciosa, del siglo XIX «soltura», para significar la libertad provisional. Se soltaba a los presos. Es verdad que la libertad es siempre provisional, como casi todo en la vida, pero siempre me he preguntado por qué se emplea como adjetivo en la jerga legal para calificar libertad. Lo que es provisional, en estos casos, es la prisión.

Bueno pues, uno de estos autos, entre los miles y miles que se pronuncian cada día por nuestros tribunales, concretamente, uno dictado el pasado día 12, ha sido objeto de diversos comentarios en todos los tonos, todos peyorativos, hasta llegar a calificarlo de «aberrante» una palabra que se utiliza más o menos como sinónimo de disparate -y así lo debe haber entendido la tertuliana que la repetía constantemente arrugando el ceño cuando la emitía- pero que no es más que aquello que se desvía o aparta de lo normal o usual, del camino, vamos: ab-errante. No sé cuantas personas habrán leído el auto en cuestión pero me temo que no muchas. Dudo que aquella señora lo haya hecho. Yo sí.

En nuestro sistema, a diferencia de otros vigentes en el mundo, las resoluciones judiciales deben ser fundadas, como dice mi amigo Félix, «literosuficientes», esto es, que se explican por sí mismas. Por eso, hay que resistirse a empezar a leerlas por el final -tentación a la que estamos expuestos los que las esperamos por asuntos profesionales- y, desde luego, a leer sólo el final. Porque contienen un razonamiento lógico que lleva a una conclusión -la parte dispositiva- que no siempre es correcta pero siempre razonada.

Este auto tan criticado no decretaba la prisión -sin fianza como pedía el fiscal- sino otras medidas que ninguno desearíamos para nosotros. Y lo hacía -o no lo hacía- porque no encontraba el que más conoce del asunto -porque es quien lo instruye- la necesidad de adoptar la más extrema de las restricciones que la ley prevé para un ciudadano observado por la justicia. Es curiosa, para mí, por lo menos, la reacción del público. Los delitos que se investigan en la causa, blanqueo, cohecho, varios más, son de esos que no tienen víctima directa, a diferencia del homicidio, robo, hurto, estafa y tantos otros. Sin embargo, todos hemos asumido el papel de víctimas y, quizá, tenemos razón porque es la sociedad entera la afectada por su comisión. Sin embargo, pareciera que más que reparación lo que deseamos es venganza. Nos extrañamos pues que el investigado Olegario no esté a la sombra con el resto de los suyos y argüimos como argumento principal que otros desgraciados sí lo están durante largos meses.

Ya la revolución francesa proclamó como principio fundamental la igualdad y la Constitución Española la consagra como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. No hay nada más injusto que la desigualdad en el trato. La ley pareja no es dura dice el refrán. Pero debemos alejarnos de una de las manifestaciones características de la cobardía, de la frustración y de la envidia: igualar por debajo. Hace un par de días oíamos a una presidenta reclamar contra la disparidad del tratamiento fiscal en las distintas comunidades autónomas y se olía en sus manifestaciones el que debíamos jorobarnos todos en lugar de asumir las experiencias de los que están mejor.

La prisión para los condenados y el respeto para los jueces valientes que resuelven cualquiera que sea la reacción popular que su decisión produzca.