Matrimonios del SAS

Los matrimonios duran lo que dura el amor, salvo los que son de conveniencia desde el primer momento. Esos se prolongan hasta que se agota el dinero que mantiene juntos a los cónyuges. Por más que la Iglesia católica inculque eso de que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, hombres y mujeres se separan cada dos por tres. Cada uno en una casa y Dios en la de todos. Con este precedente, a nadie le extraña que la fusión de servicios de los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario para la creación de unidades intercentros haya fracasado en la mayoría de los casos. Ese sistema, que en la teoría tenía cosas buenas, en la práctica ha demostrado su ineficacia. Es lo que pasa cuando se implanta un modelo sin el suficiente consenso. A los que se sacaron de la chistera las unidades intercentros les faltó habilidad para aunar voluntades y les sobró ordeno y mando. Rara vez funciona un proyecto que no es bien acogido por quienes tienen que desarrollarlo. Los experimentos, con gaseosa. Cuando se mezclan el aceite y el agua el cóctel resultante no hay estómago, por muy agradecido que sea, que se lo trague. Y si alguien lo hace, al final lo regurgita. El paso del tiempo ha dado la razón a las voces que expresaron su rechazo a la fusión de servicios.

De las 17 unidades intercentros que se crearon en Málaga, la mitad ya se han separado, es decir, los profesionales de Carlos Haya con los de Carlos Haya y los del Clínico con los del Clínico. Lo que ha sucedido ya se veía venir. Lo que mal empieza, peor acaba. Así que, aunque a algunos dirigentes sanitarios les haya dolido reconocer el error, es positivo que no se estén poniendo trabas a que se disuelvan las unidades intercentros. Todas las peticiones para desunirse en Málaga han sido aceptadas por el SAS. Lo que ha permitido que donde había una haya ahora dos. Y aquí paz y después gloria. Empecinarse en defender un sistema en contra del criterio de los trabajadores habría sido aún peor que haberlo creado cogido con alfileres y sin el beneplácito necesario para garantizar su viabilidad. Algo parece que empieza a cambiar en la Consejería de Salud desde que la gente se ha echado a la calle para protestar. Falta hace que se escuche más la opinión de los profesionales y de los representantes de la sociedad civil. La razón no siempre está del lado del que detenta el poder. Es más, muchas veces el mando se sube a la cabeza y se adoptan decisiones fallidas. No es más grande el que se empeña en no dar su brazo a torcer, sino el que es capaz de reconocer sus equivocaciones y cambiar el paso para enmendarlas.