LAS primarias de los socialistas franceses van por delante de las de los socialistas españoles y de ellas deben estar tomando buena nota los equipos de Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez. La preocupación es la misma. Salir de la crisis que les embarga. Pese a estar en el poder, el socialismo francés adolece del mismo miedo que el español, el de la debilidad por su división frente a los vientos conservadores y ultra conservadores. Un aldabonazo ha sonado este domingo, cuando el favorito y moderado Manuel Valls quedó en segunda posición en la primera ronda, en la que le ha sacado ventaja Benoit Hamon, del ala más izquierdista.

No se si alguien debe poner las barbas a remojo, o como dice el Papa Francisco, no hay que adelantarse a los acontecimientos. Se refería a Donald Trump. Mucha fe en el ser humano hay que tener para albergar esperanzas sobre el nuevo presidente de USA. Estoy con las Women's March: Pongámonos en guardia y estemos alerta. No es de fiar. Una de sus primeras órdenes ha sido suprimir la lengua española de la web de la Casa Blanca, la segunda en número de hablantes en los Estados Unidos. Los primeros insultos los ha dirigido a los periodistas cumpliendo la vieja tradición de un sátrapa de matar al mensajero.

Los hechos reales: La moderación no gana plebiscitos. Lo radical del color que sea, está visto que sí. Los socialistas han empezado este fin de semana una campaña muy larga. Con el rótulo de candidatos o sin él, Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez han iniciado la gira para ganarse a los militantes. Los del equipo de Díaz venían ayer contentos del fin de semana en Castilla León, donde la andaluza transmitió mesura «milimétrica». La región de Zapatero la acogió con expectación, pero un grupo de sanchistas le amargó el final con pancartas y abucheos. No llegaban a la docena, pero avisan de la deriva cainita de las primarias socialistas.

El próximo fin de semana es Pedro Sánchez quien sale de gira: Dará un mitin en el territorio comanche de Susana Díaz. El ex secretario general ha elegido un fuerte protegido, el de Dos Hermanas, cuyo alcalde, Francisco Toscano, le defiende a capa y espada. Esta localidad ha sido durante décadas santuario de las campañas de Felipe González y Rodríguez Zapatero.

A la misma hora, Susana Díaz paseará por Alcalá de los Gazules, otra localidad mítica de los socialistas, cuna de las familias Perales, Pizarro, Aído... No todas han estado de su lado. El PSOE andaluz busca que la lleve del brazo por el pueblo Alfredo Pérez Rubalcaba, quien tampoco ha estado de su lado hasta ahora. Pero en esas guerras nunca hubo pancartas y abucheos. Eran otros modos. Lo dicho, empieza una conquista muy larga en el PSOE. Cuatro meses y la duda razonable: ¿Ganará el que más abuchee, retuitee...?