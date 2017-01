PATIDIFUSOS

De la zozobra que dejan los tres primeros días de la era Trump hay ya tantas imágenes, palabras y gestos mínimos pero chocantes que no damos abasto a analizar o a sobrellevar. No sé si será por el cambio horario, por el adelanto servido en redes sociales, o por la propia extrañeza ante lo que ocurre, pero la sensación de irrealidad parece imponerse en las antes pequeñas y ahora planas pantallas. Nos toca vivir algo cercano a la ficción, el mandato de quien forjó su gesta gracias a la televisión. De ahí que no sepamos si ponernos a temblar o a cocinar palomitas, si es que nos da la luz para encender el microondas además de la indignación.

Para colmo 'House of Cards', la única ficción televisiva parecida a este quilombo global -hasta con su propia Claire/Melania- no ofrecerá nuevos capítulos hasta mayo. Y encima 'Homeland' ha arrancado su nueva temporada con un fallido guion, pues apostaron, ay, por la elección de una mujer como presidenta. De modo que por ahora serán los telediarios los que mejor dibujen este nuevo estado americano: el estado de la estupefacción. De momento ya nos enseñan las nuevas cortinas doradas del despacho oval; o la ecuménica reunión de Cher y Madonna en su apoyo a la multitudinaria y esperanzadora marcha de mujeres en contra de lo que llega. Llega la hora de la resistencia y hasta los docentes universitarios se temen ya lo peor como osen meterse en berenjenales críticos en sus clases.

En este arranque de temporada, la nueva Casa Blanca ha borrado de su web todo rastro de lo incómodo para el pensamiento pequeño o plano: desde el cambio climático a las páginas en español, desde los programas sobre inmigración a los derechos LGTB. Mientras, Trump recurre a sus mejores secuencias contra el periodismo en su primer discurso ante la CIA, no exento de trolas y de «troleo». Nos quedan como poco cuatro temporadas, pero al caldo de la indignación habrá que ir echándole lo que vaya pidiendo, como diría José Andrés. O como diría el Papa, quizá también algo patidifuso por estas tan torcidas primeras líneas de guion.