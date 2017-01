Moreno pide unidad

La convención del PP andaluz se ha querido ver como una demostración del respaldo de Mariano Rajoy al presidente regional, Juanma Moreno, y una exhibición de apoyo de los dirigentes provinciales a su líder, quien ha reclamado unidad de manera enfática en un vibrante discurso final. Pero bien, ¿hacía falta que Rajoy proclamara su confianza en Juanma en este preciso momento?, ¿era necesario que uno tras otro los ocho presidentes le dieran su confianza?, ¿por qué hay que clamar por la unidad en un partido vertical y sin fisuras?

Hay quien piensa que el presidente del PP y del Gobierno se ha 'bajado' a Granada para ver qué está pasando por aquí, porque le llegan señales de crisis internas en importantes provincias, sobre todo en la propia Granada y en Sevilla, y mandar parar. Es probable que buena parte de los movimientos tengan que ver con la renovación de las cabeceras provinciales que Moreno tiene que abordar en el congreso regional. Habrá que ver cómo queda la futura foto de los ocho presidentes sobre la que se hicieron los próceres andaluces el viernes, cuántos siguen, cuántos caen. Moreno no puede dejar de defender lo de 'un hombre un cargo' cuando llegó a hacerlo a las puertas del último comité nacional, en Génova, contra las aspiraciones de su secretaria general, Dolores de Cospedal, de ser ministra a la vez. No extraña que los que más devoción mostraran a Moreno fueran los dos más afectados, los secretarios de Estado y presidentes de Jaén (Fernández de Moya) y de Córdoba (Nieto). Ambos podrían caer como, también Amat en Almería, al que ya le toca por muchas razones, pero no Sanz, presidente de Cádiz y delegado del Gobierno, porque Moreno no quiere abrir una crisis en esa provincia.

En cualquier caso, la ausencia de Cospedal de la convención fue llamativa. Igual es por no verse con Arenas, que sigue en la foto, o porque se sentía representada por Zoido. En Sevilla se habla de que el exalcalde y ahora ministro de Interior y los suyos tienen como una 'ejecutiva paralela' a la oficial y se oye el vuelo de los puñales. La Sevilla eterna sigue sin entrar por el 'nuevo tiempo' del presidente malagueño.