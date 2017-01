LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL METRO AL CIVIL PINCHA

De pinchazo. Así se puede calificar la marcha celebrada ayer por varias calles de los barrios de Bailén-Miraflores contra el proyecto de la Junta de Andalucía de llevar el metro en superficie hasta el Hospital Civil. Apenas 140 personas -la Policía Local aumentó la participación hasta 200 y los organizadores a 300- acudieron a la llamada de la plataforma 'No al tranvía al Civil, sí al metro al PTA y Campanillas'; todo ello en un distrito donde hay censados unos 60.000 malagueños y teniendo en cuenta que algunos de los asistentes no eran oriundos de la zona, sino llegados desde otros puntos de la ciudad.

Después de que el pasado 29 de diciembre se consumara el divorcio institucional entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital al tumbar la administración andaluza la propuesta municipal de un metrobús en lugar del metro en superficie en esta zona y anunciar la Consejería de Fomento que va a declarar el metro como de interés metropolitano para poder licitar las obras lo antes posible, la marcha de este domingo tenía un enorme valor simbólico porque estaba llamada a ser el test que mostrara en la calle la fuerza real del rechazo vecinal contra el proyecto del Gobierno andaluz; el escaso respaldo a la convocatoria evidenció la ausencia de una oposición clara por parte de los comerciantes y residentes de la zona. El coordinador de la plataforma, Francisco Fernández, intentó restar importancia al fiasco de la manifestación con el argumento de que en el momento en que las máquinas lleguen al barrio para empezar los trabajos «la gente se echará a la calle».

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento con el alcalde a la cabeza -contrarios al metro en superficie, a pesar de que firmaron en 2013 el acuerdo que contemplaba esta opción, y defensores a ultranza de un metrobús- ha venido utilizando en los últimos años, entre otros argumentos urbanísticos o de movilidad, el rechazo vecinal al metro en superficie como arma de presión ante la Junta para que cambie el proyecto. Por ello, la baja participación en la marcha de este domingo fue también un jarro de agua fría para la estrategia municipal presente y futura. Francisco de la Torre no acudió a la manifestación, aunque sí lo hicieron dos de las concejalas de su equipo de gobierno: Elvira Maeso, responsable de Movilidad, y Elisa Pérez de Siles, al frente de Juventud y del distrito Bailén-Miraflores. También acudieron el responsable del área de Urbanismo de la dirección local de Podemos, Luis Díaz, y militantes de la formación nacionalista Somos Andaluces.

En el plano político no hubo valoraciones oficiales del resto de formaciones, sólo el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, a través de su cuenta de Twitter escribió: «Desde el respeto a todas las opiniones, 120 personas manifestándose no pueden hipotecar el futuro de Málaga».

La manifestación discurrió por parte del tramo por el que está previsto que transcurra el metro en superficie; arrancó a las doce desde la calle Santa Elena en su confluencia con Hilera y pasó por Eugenio Gross hasta el cruce de Blas de Lezo con Miraflores de los Ángeles. Dos pancartas encabezaron la marcha con los lemas 'No al tranvía al Hospital Civil. Sí al metro hasta el PTA y Campanillas' y 'Vecinos y comerciantes dicen No al metro en superficie por el distrito Bailén-Miraflores'. En el trayecto, los participantes denunciaron los perjuicios que tendría para el barrio el metro en superficie y pidieron la dimisión del consejero de Fomento de la Junta, Felipe López. 'No al tranvía', 'El tranvía para Susana Díaz' y 'No aceptamos imposición' fueron los lemas más coreados por los escasos asistentes.