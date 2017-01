Don Augusto, Juan Cristóbal, María Luisa y don Jesús. Y Consuelo y doña Amparo, Marina y Sebastián. Aquellos años con Chiqui, don Miguel, Pedro y David. Y Juanjo o Carmen, y hasta más de un Don Juan. Y en mi memoria Teresa, Domingo, María Dolores, Patricia y Rosaline. También Eva, Amalia, don Armando y Pilar; Agustín, don Manuel. Y Ángel, Rosa, las Rosarios y don Antonio. Y don Paco, José Antonio, Gracia, Concha y Tula. Y entre trazos doña Blanca, Carlos y Dámaso. Siempre Dámaso.

Es, lo confieso, mi lista de maestros. La de quienes me abrieron los ojos al conocimiento del mundo hasta dejarme en las puertas de la universidad. Permítanme este pequeño tributo. La pasada semana me emocionó un vídeo que circula por las redes en el que un colegio entero (alumnos, profesores, dirección y personal auxiliar) hacía una cadena humana para despedir entre aplausos a un profe en el día de su jubilación. No recuerdo bien dónde. Tampoco es relevante. Al fin y al cabo, ¿Qué hay más universal que un maestro? Como en el poema de Celaya, los que están en esa relación de arriba pusieron «el motor a la barca» a buena parte de los de mi generación en los ochenta entre aquellas paredes del colegio Cerrado de Calderón. Y también como en esos versos, lo hicieron llevando en el alma «un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta; y kilo y medio de paciencia concentrada». Porque ese es el denominador común de todos ellos: la habilidad imaginativa para ofrecer en colores contenidos que a veces no superan la escala de grises en las edades tempranas. Sagacidad para ser cada día observadores discretos y prudentes de las fortalezas y debilidades de cada niño. Y calma, mucha calma, para combatir la energía desbordante de infancias y adolescencias que se creen invulnerables.

Y lo que no se ve: los desvelos por ese alumno que se atranca; la duda del acierto en la didáctica; la palabra medida para no dañar la inocencia y, al mismo tiempo, tejer en esos pequeños cerebros las preguntas necesarias para abrirse paso. Y con tantos matices dentro del aula: el rezagado, el adelantado, el indiferente, el sensible, el bruto; el que no se entera y el que no se quiere enterar. Además, con la misma vocación compartida. La que no discrimina, pero sí atiende y equilibra; motiva y acompaña.

Y es así como, sin darnos cuenta, crecemos con todo el patrimonio que nos van dejando y te arman de valores y de herramientas. Ahora, en la que dicen que es la mitad de la vida, lo he entendido. Sobre todo, porque yo lo tuve en casa. Y de mi padre, como de tantos maestros, llevo su carga de palabras en los puertos distantes por los que circula esta vida. Y como en esos versos, «en barcos nuevos seguirá su bandera enarbolada». Gracias por todo, gracias por tanto, queridos maestros.