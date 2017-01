RECURRENTE

Un buen amigo me explicaba hace unos días su propia teoría para justificar por qué todos vamos teniendo la percepción de que el tiempo pasa cada vez más deprisa y la fundamenta en que la proporción que hay entre un año, un mes, una semana o un día relativa al tiempo transcurrido en la vida de cada cual es cada vez menor. No sé si usted estará de acuerdo con mi amigo, pero en lo que seguro coincidiremos es en que en el deporte de alta competición todo se vive de forma efímera y formidable, la línea que hay entre el éxito y el fracaso, entre ser héroe o villano es muy fina. Apenas un resultado, un gol en propia meta en las postrimerías de un partido o una canasta desde medio campo en el último segundo puede hacer cambiar radicalmente sensaciones y percepciones.

En este caso también podríamos aplicar una fórmula. El dinero que se mueve en cada deporte es directamente proporcional a la trascendencia mediática que conlleva o, lo que es igual, acelera geométricamente ansiedades, prisas y tremendismo que provoca. Recientemente lo hemos visto en el Real Madrid de fútbol, que apenas ha tenido tiempo de celebrar su récord histórico de partidos para caer en una «preocupante crisis de resultados y bajos rendimientos de determinados jugadores», según nos adelantan ya los más avezados analistas profesionales de la pléyade de estos que pueblan y abundan las cadenas de radio y televisión de nuestro país, abandonados casi siempre a las emociones y a los vaivenes del momento sin apenas avergonzarse. ¡Vaya! ¡Qué de esto sí que se podría decir que es vivir al día!

En fin, tampoco tenemos que irnos muy lejos. Parece que fue ayer cuando era unánime la confianza absoluta en el entrenador del Unicaja. Medios de comunicación, directivos y aficionados coincidían plenamente en afirmarlo. Sin embargo, después de las dificultades en esa complicada crisis de resultados, que se alargó demasiado, en el ecuador de la temporada anterior acabó destapando un primer desencuentro serio entre directiva y técnico, dejando un legado envenenado para afrontar esta nueva temporada, en la que, como en todas, hay que estar preparados para superar unidos las vicisitudes propias de la competición, esto si realmente se quiere conseguir los objetivos propuestos.

Joan Plaza seguramente sigue siendo el mismo, el mismo sobre el que se glosaban páginas y páginas de aduladoras afirmaciones, el mismo por el que se peleaba a marchas forzadas para alargar su contrato mejorándole sensiblemente sus emolumentos, el mismo que desarrollaba un estilo de juego fundamentado en una alta intensidad y muchas rotaciones, el mismo que siempre ha defendido con vehemencia en sus ruedas de prensa su baloncesto y sus decisiones, el mismo al que todo el mundo justificaba en cualquiera de sus decisiones...

Por eso, nunca he creído en el recurrente empeño, tan propio de estos lares, de endiosar a marchas forzadas al entrenador que se trae de fuera para que, una vez se va agotando su crédito, acabar perdiéndole el respeto sintiéndonos todos capaces de enjuiciar alegremente y poner en dudas sus acciones, las mismas que antes tanto admirábamos.

Yo no he reconocido a Dios en ningún banquillo, ni hay varitas mágicas para mejorar el juego. No creo que sea necesario mitificar a nadie para después desandar lo andado. Yo creo en el respeto a la honestidad y al trabajo de calidad contrastada de una persona que, dentro de una estructura sólida y de un serio proyecto compartido, va a luchar para obtener los mejores resultados posibles, con sus virtudes y defectos, como tenemos todos.

Porque un entrenador no es ni más ni menos que una pieza muy importante, pero una más al fin y al cabo, del engranaje de un equipo, un vehículo para el desarrollo del talento de sus jugadores, un director de orquesta que tiene que saber encontrar la armonía y la sintonía entre ellos para alcanzar su mayor rendimiento tras la mejor planificación posible de una temporada que es responsabilidad de todo el club y que debe responder siempre a un modelo claro que lo defina. Pero lo que no puede ser nunca un entrenador es un parapeto donde guarecerse por si vienen mal dadas.