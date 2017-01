Hoy cometo la gran osadía de hacerme traductor de personas que hablan mi mismo idioma y que además en muchos casos se expresan y piensan mucho mejor que yo. Cuento lo que he sentido y creído entender de muchas conversaciones con personas con discapacidad. Puede que mi «traducción» sea garrula y alicorta pero me atrevo a exponerla si al menos contribuye a meter en nuestra agenda diaria esta realidad. Esto irá a mejor cuando su voz y sus demandas estén tan impregnadas en la sociedad que sobren intermediarios.

Este mundo está hecho para los que nos creemos 'normales' al tener la gran suerte de esquivar por puro azar a la discapacidad. A veces nuestra sensibilidad es intensa pero casi siempre es de regate corto. El día tiene 24 horas, se hace muy largo cuando tu agenda es sobrevivir, cuando lo más elemental es un reto, cuando sientes que puede que esa mano amiga padezca la fatiga de la monotonía, cuando te ves como un lastre aunque seas lo que más quieren los tuyos. Insisto, el día es muy largo si tu cuerpo es tu prisión y apenas puedes mover los ojos, si tienes que ir a la facultad y la silla de ruedas se mueve en un inmenso campus donde los metros son kilómetros. Las horas son de chicle y se alargan cuando tienes que esperar a que te echen una mano y retrasas la petición intentando que tu dignidad vaya pareja con la gratitud que sientes por la gente que te ayuda. Los años son eternos si en el panorama de tu vida no aparece ni de lejos un trabajo, formar tu familia, viajar como los demás o tu futuro sea corto según las estadísticas. Y si esto ya es muy duro para los adultos, imposible traducir lo que pueda sentir un niño con toda esta pesada carga. No se chupan el dedo y se dan cuenta que no lo invitan a todos los cumpleaños, que el paso a la adolescencia se viste de otra manera si tiene sillas de rueda, está ciego, no escucha o tiene dificultades para hablar, entender o simplemente la discapacidad le aísla de casi todo.

En lo que me toca, me he propuesto que mientras mejor me sienta menos voy a olvidar a los semejantes que, con el mismo o más mérito que yo para ser feliz, pasan por todas esas cosas que he intentado contar. Además de inversión en mejorar sus condiciones, debemos tomar conciencia de que pueden hacer casi todo, pero a su ritmo, mil veces más meritorio que el nuestro dadas sus circunstancias. Que se les vea y sienta como parte de un todo y no como un apéndice del que nos acordamos de vez en cuando. El día es muy largo.