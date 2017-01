La Diputación Capitalina de Málaga

Elías Bendodo se presentó el lunes en sociedad en un majestuoso salón del renovado hotel Miramar, aunque los que asistieron ya lo conocen de sobra. Decía no sin razón que la mayoría del auditorio no había ido a escucharlo a él, sino a contemplar cómo había quedado el nuevo establecimiento hotelero. Más allá de la broma, el presidente de la Diputación iniciaba su puesta de largo para aspirar a la Alcaldía de Málaga. Fue mucha gente a dejarse ver, como casi todos los concejales del Ayuntamiento de Málaga que aspiran a seguir siéndolo la próxima legislatura. Sólo faltaron dos del equipo de Gobierno (Elvira Maeso y Paco Pomares), que no tuvieron más remedio que ir a trabajar, más que nada porque estaban en Barcelona. En estas circunstancias se intenta evitar que la ausencia, que en principio no debería tener más importancia, se pueda ver como un ‘feo’, pues a veces el protagonista se siente ninguneado. Lo cierto es que el presidente de la Diputación parecía el alcalde, más que nada porque de lo que habló, básicamente, fue de proyectos de ciudad. Bendodo vendió que la capital iba a tener un gran centro de investigación del cáncer de próstata y de mama, un proyecto por cierto que ya estaba en marcha parcialmente, pero que efectivamente tiene su importancia. Va a ceder las instalaciones de la Escuela de Enfermería situadas en el Hospital Civil, que ahora están desocupadas. También anunció una gran reforma de la plaza de toros de La Malagueta, para que pueda ser utilizada durante todo el año y no sólo en los festejos taurinos del verano. Tampoco dudó en hablar del metro al Hospital Civil para alinearse, como no podía ser de otra manera, con las tesis del alcalde al que aspira a suceder... seguro que más pronto que tarde, aunque será el tiempo el que ponga a cada uno en su sitio. Bendodo se aseguró la presencia del notario mayor del reino, que no es otro que el ministro de Justicia, para que diera fe de su presentación. El titular del departamento parece que se está ganando a pulso ser nombrado hijo adoptivo de Málaga, pues mantiene un idilio con la ciudad. Sólo así se entiende que venga tanto, donde por cierto es bienvenido, que nadie piense lo contrario. De hecho podría fijar su residencia en el Paseo de la Farola, número 13, la sede del Colegio de Abogados, por donde es difícil que no pase cuando está por Málaga. Desde luego que el decano, Javier Lara, debe tener unas impresionantes dotes de persuasión para contar con todo un ministro como Rafael Catalá para bastantes de los actos que organiza. El que podría calificarse ya como presidente de la Diputación Capitalina de Málaga también pudo recibir la bendición del obispo, pues Jesús Catalá también acudió al evento. Quizá se llevó una alegría cuando Bendodo también apoyó de una manera clara y contundente que hay que terminar la catedral, como se plantea en el plan director que acaba de presentar el prelado de la diócesis de Málaga. De la provincia se habló poco. A lo mejor fue porque De la Torre ya se dedica a ello en lo que podría considerarse como un cambio de papeles. El regidor no dudó en reclamar hace unos días un tren de alta velocidad desde el aeropuerto a Marbella. Bendodo también pidió la llegada del tren hasta Marbella y Estepona, aunque no dijo que tuviera que ser de alta velocidad. La verdad es que en ese punto no profundizó demasiado. Quizá fuera porque han sido muchas las veces en las que apareció junto a la anterior ministra de Fomento vendiendo la prolongación del cercanías hasta la ciudad más importante de la Costa del Sol. Huelga decir que sin ningún tipo de avance. De eso pueden dar fe no solo Catalá, sino los ciudadanos malagueños...

Casona del Parque...Y el PSOE sigue ensimismado

También se puede dar fe del aparente pasotismo que está demostrando el PSOE en su grupo municipal. Mientras en el PP se están poniendo las pilas cara a las próximas municipales, donde Elías Bendodo se visualiza claramente como candidato, en las filas socialistas no se puede vislumbrar quién será su cabeza de lista para optar al sillón de la Casona del Parque. Está dando una peligrosa sensación de abandono de la política municipal, toda vez que la portavoz oficial se sabe que no será la persona que dispute la alcaldía. Cada vez hay más militantes que no encuentran sentido a esta táctica cercana al suicidio político.