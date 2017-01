Decidió un gol ilegal

Necesitaba el Málaga un chute de autoestima tras más de un mes dando tumbos, recibiendo goles y ofreciendo un mar de dudas. No era precisamente el Bernabéu el estadio más apropiado para ello, pero la grandeza del fútbol radica en sus muchos misterios, porque ya me dirán si no es un enigma que un equipo que lleva cuatro o cinco partidos sin dar una a derechas ayer en la capital de España, ante el líder de la Liga, mereciese mejor suerte que una derrota mínima, pero así fue. El Málaga lo hizo muy bien y sólo un error puntual (una extrañísima entrega en una acción de ataque de Rosales determinó el saque de esquina que valió el 1-0) y un clamoroso fuera de juego que sólo no vio el árbitro le impidieron la gesta.

El Málaga salió con un equipo muy joven: la dupla zaguera central jugaba la pasada temporada en Tercera, y ahora estaban en el olimpo de la Castellana. Sin embargo, no se asustaron y completaron un gran encuentro. Arriba, tres casi barbilampiños, Peñaranda, Juanpi y Pablo. Enfrente, ya saben... pero en los compases iniciales ya se vio a un Málaga con orden y con estilo, jugando la pelota y cada vez más confiado hasta el punto de que fue Chory quien dio el primer aviso al estrellar una pelota en el poste del descreído Navas, para poco después llegar el 1-0, mazazo que se repitió cuando Ramos repetía gol, esta vez de forma ilegal, a la salida de una falta con tres madridistas en fuera de juego (ver foto a la izquierda). Todo parecía perdido... pero tras el descanso, el Málaga volvió a recuperarse y una sensacional combinación entre Recio y Juan Carlos hizo que el disparo de este llegara (esta vez sí) a Juanpi, quien con su clase contrastada marcó. La alegría hubiese sido delirio si un minuto después Chory no se estrella en Navas. Después, un Madrid reservón aguantó, pero el Málaga recuperó el orden y el concierto. Pamplona espera. Allí sí hay que ganar.