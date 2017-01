Andalucía en modo 'on'

E N cualquier carrera, y a veces en la vida, quien sale primero parte con ventaja para llegar a la meta. No siempre es así en política, donde son noticias diarias los tropezones y las zancadillas. El PP andaluz y Juanma Moreno, su líder, son los primeros en salir en la carrera de las elecciones autonómicas, para las que faltan algo más de dos años, si no hay adelanto. El pistoletazo de salida está siendo este fin de semana en Granada, aunque Moreno lleva en la carretera desde que fue elegido con sorpresa presidente de los populares andaluces en marzo de 2014. Rajoy le señaló y Rajoy le viene a dar su bendición para que siga al frente del timón andaluz.

El sondeo conocido esta semana le da alas para seguir rodando a piñón fijo, pero no solo porque cada vez le pisa más los talones al PSOE, sino porque el estudio demoscópico de los politólogos de la Universidad de Granada desvela que la sanidad es uno de los grandes problemas para los andaluces. El PP siempre quiso pinchar la burbuja sanitaria de la Junta de Andalucía desde los tiempos de Javier Arenas a sabiendas de que la satisfacción general de los andaluces con ella ha sido uno de los mejores caladeros de votos para el PSOE. Moreno siguió la estrategia.

Llevar el viento a favor en la carrera favorece. El PP sabe que no puede atribuirse la capacidad de movilización de las últimas mareas sanitarias. El trabajo, en realidad, se lo han hecho plataformas entroncadas más con la izquierda y con Podemos. A pesar de ser el partido con mayor número de militantes en Andalucía, estos no han sido nunca de salir mucho a la calle. Moreno quiere cambiar esto, 'podemizar' al PP y de ahí su arenga este miércoles a los diputados para que tengan más presencia en el asfalto.

A dos años vista de las autonómicas, Moreno cree tenerlo todo a su favor para ser el presidente de Andalucía. Primero por su propia convicción personal. Nadie gana si no está convencido y él parece no albergar dudas. No parte de creerse un líder carismático. No se engaña con ello y sabe que le conoce aún poco más de la mitad de los andaluces.

A Moreno en realidad lo que le favorece son coyunturas, él quiere aprovecharlas, hace bien, y hasta ahora en ellas ha basado su estrategia en la carrera a San Telmo. Razona con cierta lógica que un partido no puede gobernar más de 36 años en un territorio como Andalucía, con la misma extensión y población que Portugal. Ahora ya nos toca, argumenta.

La dedicación de Susana Díaz a los conflictos del PSOE y la tensión de dos años por su salto a Madrid han deteriorado la imagen de la presidenta de la Junta, dando la razón a la oposición, que en bloque le acusa de haberse desconectado de los problemas de los andaluces porque su cabeza está en los líos de su partido. No le ha ayudado un gobierno atenazado por la misma incertidumbre. El mejor acierto de Moreno estos dos años fue detenerse a escuchar a los descontentos con el Gobierno de Díaz. De ahí que el lema del arranque de la carrera por las autonómicas del PP sea 'Andalucía on', aludiendo a la partícula inglesa utilizada para conectar los aparatos tecnológicos.

Sabe, además, que la marcha de Díaz abrirá un proceso incierto en el PSOE andaluz a la búsqueda de otro líder para afrontar las elecciones sin las garantías que ahora aporta la sevillana. Moreno quiere creer que le apoyará Ciudadanos si como en 2012 gana pero sin mayoría absoluta. Está convencido de que el partido naranja y su líder, Juan Marín, el más valorado por el sondeo, pactará con quien gane las elecciones e incluso entrará a formar parte de su gobierno.

Aparte de este capital de ventajas, Moreno parece tener poco que ofrecer. En dos años no ha logrado cuajar un verdadero programa alternativo que ilusione frente al desgaste del PSOE, salvo constantes ofertas de pactos a este sin más voluntad que la de arañar titulares. La única iniciativa con repercusión ha sido la de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, discutible cuando su eliminación en realidad está en manos de Rajoy, como planteó Susana Díaz en la Conferencia de Presidentes y le apoyaron colegas del PP.

Aún tiene tiempo y la convención en Granada puede ser el punto de partida. Es sin duda un acierto poner en marcha la maquinaria electoral adelantándose a su principal rival y aprovechando la vorágine congresual de este 2017. Solo que esta también afecta al PP. Moreno no tendrá problemas para renovar cargo, pero su debilidad está en los reinos de taifas de las provincias y en sus luchas intestinas. Y ahí, o le echa coraje, o el castillo de naipes se le cae.