La patria de Trump

La política es una fábrica de perdedores. De ciudadanos que son castigados por políticos que siempre ganan. Estamos demasiado acostumbrados al discurso vacuo del político al uso y a la demagogia de sus ruedas de prensa semanales que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. Peligrosamente los políticos se olvidaron de los ciudadanos, y se atrevieron a imponerles el contenido de sus preocupaciones, el tono de sus aspiraciones o el cariz de sus sueños. La democracia se convirtió en un tablero para los que conocían las reglas del acceso al poder. En ese contexto de omnipresencia del discurso de lo políticamente correcto y del ejercicio del poder exclusivamente por una parte de los cuadros dirigentes de las formaciones políticas, comenzaron a aparecer cada vez más personas críticas con esta versión tan particular de la democracia. Algunos recordaron que la razón era la que concedía el poder y comenzaron a enfrentarse a la realidad que se daba en tantos países democráticos de que el poder era el único que realmente daba el poder. La legión de perdedores, desheredados, damnificados, arrinconados y olvidados, poco a poco será la mayoría en las sociedades occidentales. Comprendieron su poder y comenzaron a ponerle oídos a los nuevos líderes que fundamentalmente ponían el acento en la crisis de este sistema. Unos con pelaje populista, otros denominados extremistas, y algunos otros, simplemente regeneracionistas. El grito silencioso de miles de ciudadanos hartos de tanto charlatán con coche oficial, han aupado a nuevos protagonistas políticos que de otra forma sería inimaginable su presencia en el debate actual. Uno de los grandes logros del 'establishment' ha sido homogeneizar a gran parte de la opinión publicada. Es a veces muy complicado diferenciar a determinados políticos de determinados periodistas, o discriminar cuando habla el político, el empresario, o el artista que triunfa. Esto ha hecho que también esa clase dirigente no política utilice sus mismos análisis errados. Tanto es así que incluso las empresas demoscópicas hace tiempo que conocen lo que ocurre en un partido político y no lo que sucede en la sociedad.

Ayer fue proclamado presidente de Estados Unidos el controvertido líder Donald Trump, que se presentó como el apóstol antipolítico y al que votaron 63 millones de ciudadanos. Su presidencia no dejará indiferente a nadie, y desde el primer día ha querido dejar claras sus intenciones: 'América primero'. El futuro nos mostrará si la democracia americana tiene los contrapesos suficientes y efectivos para saber que la idea de patria de un político, en este caso la de Trump, no puede ser real si sólo es propia y no pertenece a un proyecto común.