Lo que nos dice Fitur

LAS expectativas para el año 2017 turísticamente hablando son muy buenas, incluso mejores de las que inicialmente se preveían. Venimos de unas cifras en este último año excepcionales, por lo que era normal cierta prudencia previsora, que sin embargo se ha desbordado con las estimaciones, reuniones e informaciones recabadas en Fitur. Más allá del despropósito del sinfín de ruedas de prensa y presentaciones absurdas que nada tenían que ver con el turismo ni con la feria, y que Turismo Costa del Sol, aunque cueste un lógico trabajo y mucho cabreo por parte de algunos debe poner coto por fin, porque no tiene pies ni cabeza, o evitar que en actos del glamour marbellí, quien centre la atención de no pocos sea el extraño ejemplar que es el 'pequeño Nicolás' (por allí también estaba Norma Duval, como en los históricos tiempos tan vituperados), la Feria Internacional de Turismo de Madrid es un magnífico observatorio del año que comienza. No es una feria de negocios como por ejemplo pueden ser la ITB o la World Travel Market, pero sí tiene en sus 37 ediciones (en las que SUR, ojo, ha estado presente en todas y cada una de ellas sin excepción) una bien ganada reputación de 'termómetro' anual: ya avanzó la fiebre que íbamos a tener cuando la crisis no era aún ni siquiera reconocida por Pedro Solbes, y ya apuntó hace dos años que la cosa había comenzado a cambiar para bien. Ahora nos vuelve a decir que Reino Unido está que se sale, pese (o quizás por ello) a la incertidumbre del Brexit, que los Países Bajos nos vuelven a mirar con mucho interés, y que debemos presentar más reclamos en mercados como el alemán, el italiano y el francés, con potencialidad para subir y mucho, pero que sigue estancado el mercado del resto de España, aunque Málaga, en este caso, apunta como pequeña excepción dentro de Andalucía. Lo que también nos dice Fitur es que hay que apuntalar la calidad. Que si queremos que el mercado del resto de nuestro país apunte a nuestra Comunidad y a nuestra provincia tenemos que ofrecer calidad y buen equilibrio con los precios, y ello también está relacionando con el empleo: el turismo no puede seguir generando contratos basura o en precario, porque para la calidad hay que pedir profesionalidad y cuantificación, y para conseguir esto hay que pagar un sueldo digno. El pan para hoy y hambre para mañana no funciona ya en este sector, tan importante para nuestra subsistencia, porque nuestra gran industria es el turismo, con el sol y la playa como gran señuelo. Porque esa es otra conclusión de la feria que mañana finaliza en la capital del Reino: ya podemos darle al turista todo lo del mundo, que si nos fallan el sol y la playa las vamos a pasar canutas. Todo lo demás suma, por supuesto, pero el olvido de 'nuestro potencial', de nuestro origen como punto de destino es lo que es y a mucha honra.