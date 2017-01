El agujero negro

Moreno estará negro. Juanma Moreno, líder del PP en Andalucía, dijo en noviembre a los suyos que tenían que trabajar juntos. Eugenio Gonzálvez, senador del PP por Almería, ha dicho unas semanas después «que trabajen los gilipollas». Sus palabras aparecen en el vídeo que ha editado el principal enemigo que solemos tener: uno mismo. Eugenio es un genio, pues además de editar el vídeo lo difundió. No esperaba que traspasase las fronteras de su círculo cercano, claro, ni que a la gente pudiera molestarle que quien diga eso sea un político que se retira al senado, tras muchos años de alcalde, ganando más de 5.000 euros al mes. Esos 5.000 euros salen de las arcadas del Estado, alimentadas por las cotizaciones de los trabajadores, si serán gilipollas. Ese es el salario de muchos senadores de todos los partidos. Me parece un buen salario, pues con 5.000 euros al mes uno puede hasta casi pagar la luz. También puede casi empatizar con quienes ganan diez veces menos. Mientras tanto, Nadal ha empezado la temporada en forma, pero la reacción a la subida de su servicio le está generando dudas. Nadal, ministro de Energía, va a tratar de que la subida de la factura eléctrica no suponga un castigo tan atroz. Posiblemente el intento de Nadal se diluya en cuanto pase el frío. Trabajar cansa, pero es lo que hay (cuando hay). Las condiciones han de ser dignas, y en Fitur debería establecer un puesto la Inspección de Trabajo. En su mostrador podría regalar folletos con un número de teléfono donde poder denunciar, por ejemplo, cuando una camarera de piso gana lo que comentó Catalán en un foro de Sur. Y al final de mes tiene que pagar la luz. O apagarla.

Además del salario, una de las principales herramientas para un empleo de calidad es la formación. Acaba de celebrarse en SUR un foro sobre la FP Dual, un modelo que lleva dando frutos desde hace años en países como Alemania. Permite trabajar mientras se estudia, ganando (y cotizando) desde el principio. Hasta hace no mucho la Formación Profesional estaba mal vista, algo absurdo. Desde la Consejería de Educación se está cuidando, sobre todo la de los centros públicos. ¿Cuándo nos convenceremos del servicio público que prestan los centros concertados? No se trata de eliminar uno de los modelos, sino de favorecer una convivencia que es mejor para todos. A los estudiantes les cuesta la misma cantidad de dinero estudiar en un centro público que en uno concertado, y a la Consejería le cuesta la mitad si lo hacen en el concertado. No significa que haya que favorecer a los concertados, por supuesto, pero tampoco que tengan constantemente esa espada de Damocles sobre ellos. Damocles, si existió, fue siciliano, y aceptó probar durante un día el sabor del poder. Vio el lado oscuro y lo desechó. Eugenio Gonzálvez, que nos está costando mucha pasta, lleva muchos años probando el poder. Ahora puede ser devorado por un agujero negro que ha originado él mismo. No hay que darle tampoco mayor importancia, todos hacemos chistes en la intimidad. Lo que pasa es que nos pagan 5.000 euros de nada y nos venimos arriba.