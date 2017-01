Mientras España tiritaba de frío y Málaga se engalanaba con un manto blanco de nieve que proporcionaba una estampa única y diferente de muchas localidades de la provincia, otro atractivo que añadir a los méritos que arrastra esta tierra, la consternación llegaba a muchos hogares a través de Internet tras visionar un vídeo en las redes sociales en el que una pelea de padres durante un partido de fútbol producía una angustia de varios segundos que eternizaban el sufrimiento. Ocurrió en Canarias, pero a todos nos abochornó y nos vino a la mente episodios parecidos o similares cercanos, aunque no se llegara a las manos, y nuestra conciencia se escandalizó, incapaz de comprender tales comportamientos. Máxime en medio de una fiesta, que es lo que debería ser para los hijos la práctica deportiva.

Precisamente ayer organizó SUR un foro para tratar la FP Dual donde se puso sobre la mesa este reciente plan para combatir el empleo juvenil y para mejorar la formación del alumno. Es un proyecto que lleva incorporada la innovación a la empresa y durante las casi tres horas de duración se habló de inversión y rentabilidad casi a partes iguales, además se escuchó la palabra profesionalización, se hizo hincapié en la calidad en la enseñanza y se explicó a conciencia este modelo implantado ya hace tiempo en varios países europeos y que en Andalucía empieza a ser visto con buenos ojos tras algunos años de experiencia. La importancia de la FP a través de una alianza de centros educativos y empresas (más de mil en nuestra comunidad para unos 3.300 alumnos, de los cuales 300 son malagueños), para aprender y formarse, se traslada a la competitividad y a la especialización, ventajas a todas luces antes de la incorporación a un mercado de trabajo lleno de dificultades y de precariedad. Todos los participantes destacaron la implicación de los alumnos y de las empresas para convertir en éxito este proyecto, además de aportar valor a la sociedad en unos momentos en los que se le nota huérfana de valores.

Al escuchar a los expertos en el recinto del Puerto de Málaga no podía dejar de recordar las imágenes de ese vídeo, en el cual se aprecia la paliza que causa escalofríos, y pensé que los padres también necesitamos otra educación, quizás más educación, o educación a secas, sobre todo para evitar que tu hijo se avergüence de ti por no saber comportarte de una forma digna. En el deporte siempre se ha dicho que lo importante no es ganar o perder, sino participar, pero desde luego de lo que nunca se trata es de pelear.