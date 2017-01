Dios creó el mundo en seis días, pero los futbolistas necesitan descansar con más frecuencia por muy divinos que sean. El Real Madrid de Zidane culminó su magistral racha de cuarenta partidos invictos el último domingo frente al Sevilla. Tres días antes había eliminado al equipo de Sampaoli de la Copa y el pasado martes volvió a perder en casa contra el Celta de Vigo, como si el líder se hubiera quedado fundido y necesitara un tiempo de descanso después de tantos meses creando juego. Seis días no son nada, pero pueden cambiar el destino.

Los que hace menos de una semana vivían en el Jardín del Edén ahora son condenados al infierno. Que si Benzema cometió un pecado imperdonable contra el Sevilla al dejarse arrebatar el balón y quedarse impasible, que si disparó al cielo un gol cantado contra el Celta, que si Keylor Navas se siente culpable y Cristiano Ronaldo deambula por el terreno de juego como un alma perdida, que si Sergio Ramos se equivoca de puerta y Zidane congela la sonrisa y dice sentirse responsable. Seis días nada más y todo cambia. Los divinos se transforman en dioses de barro.

No sé dónde estaba Dios cuando creó el mundo, quizá subido en una nube. El fútbol no permite quedarse quieto a contemplar el triunfo hasta que la obra está terminada. A veces, los aficionados tampoco tienen paciencia y no dan respiro al equipo. Un breve paréntesis, un par de derrotas, no significa una hecatombe. Sin embargo, la impaciencia, la duda, el miedo, parece que se ha instalado en el equipo de Zidane. Hasta que vuelvan a ganar y el testigo de la derrota pase a otro club en esta carrera de relevos que deja exhaustos a los vencedores.