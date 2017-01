El precio del frío

Antiguamente se la llamaba invierno, pero como el cambio climático ha convertido la meteorología que padecemos estos días en una extraña anomalía se ha optado por denominarla 'ola de frío siberiano'. Ayer gran parte de la provincia se cubrió de blanco y no hay que ser muy memorioso, aunque sí algo mayor, para recordar que las nevadas en el norte de la Axarquía, en Las Pedrizas o en Sierra de las Nieves -que por algo se llama así aunque a las futuras generaciones posiblemente haya que explicárselo con fotos antiguas- eran hasta no hace mucho tiempo si no cosa de todos los años sí al menos de años alternos. Pero hoy la nieve es noticia, como lo es cualquier anomalía que altera, aunque sea mínimamente, la rutina de una mayoría de personas.

El planeta lleva demasiadas décadas sufriendo abusos como para no emitir señales de advertencia, como si pidiera clemencia, y los inviernos, aunque parezca fuera de sitio leerlo en estos días de orejas congeladas y dedos ateridos, son cada año más cortos y cada año menos invierno. Quizás sea oportuno recordarlo precisamente hoy, por si algún negacionista se ve tentado de utilizar la nieve y el frío como argumento cargado de oportunismo.

Junto al frío, que para algunos puede suponer la oportunidad de llevar a los niños a conocer la nieve pero para otros, un motivo de sufrimiento por no tener con qué calentar la casa, llega un aumento grosero de la factura de la luz.

Se estima que cada hogar español pagará este año unos 100 euros más de media porque con el nuevo sistema, implantado durante la gestión de José Manuel Soria al frente del ministerio, las eléctricas -esas empresas que al igual que los bancos parecen jugar con red al juego de los equilibrios mágicos que fija el mercado- ya no tienen cortapisas a la hora de subir las tarifas a los usuarios, que están obligados a jugar al mismo juego, pero sin red.

Ayer fue el día más frío del año, y justo en ese día -hay que tener mala suerte, diría un despistado- el precio de la luz ha alcanzado el precio máximo, un 30 por ciento más. Esta fatalidad es consecuencia, según la explicación oficial, de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista tocó techo en la subasta del martes. El nuevo sistema, aprobado por el ministro que no recordaba tener sociedades en Panamá, establece que el precio de la subasta de un día repercute en la tarifa del día siguiente. En la subasta de ayer se volvieron a registrar subidas; ya se sabe lo que cabe esperar para la contribución a la próxima factura del consumo de hoy. El frío no viene gratis.