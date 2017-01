MALAGUISTAS, UN CASO CLÍNICO

El malaguismo tiene un problema: está enfermo de decepción. De desilusión. El diagnóstico está claro y es un caso clínico, es decir, el relato de la dolencia de un grupo en el que se tienen en cuenta sus vivencias. Poco análisis puramente médico, muchos datos socioculturales. Daría para una tesis. La simple observación de La Rosaleda en el partido ante la Real Sociedad del lunes permite observar los síntomas fácilmente. Hay una mezcla de escepticismo y miedo, aderezada con un conformismo que evoluciona hacia hartazgo mostrado en forma de pitos de desaprobación. Y sobre todo, lo que flota en el ambiente es la fuerza de la costumbre a vivir en el alambre, a asumir que ni siquiera cuando todo parece mejorar, lo hace de veras. Tal vez ser malaguista sea estar acostumbrado a perder. No sólo a perder partidos, sino a perder oportunidades, a perder temporadas. Todo es relativo, nada es grave o leve por sí mismo, sino en función de con qué se compare. Si cogemos, por ejemplo, el Zaragoza, un histórico del fútbol español, el Málaga está sano como una pera. Pero no es eso, no es eso. Es la casi certeza de que, ni haciendo las cosas bien, luego salen bien. Esta temporada, se podría decir que por vez primera en la historia, el Málaga no vendió a nadie en verano. Recompró a Camacho al fondo buitre venezolano. Fichó a un entrenador de prestigio. Firmó a los dos extremos nacionales más en forma del año pasado. Reclutó a un prometedor delantero sin sitio en el Barça y a un central protegido por el Real Madrid. Y al cabo estamos en enero, resfriados, enfermitos, desilusionados, sin entrenador de prestigio, sin extremos, sin delantero, sin central, resignados, aburridos, asustados, esperanzados pero sin confianza, deseosos de gritar gol, acojonados. Malaguistas.