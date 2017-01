La irresponsabilidad pública de la clase política

Llevo mucho tiempo leyendo sobre el odio que ser vierte continuamente en redes como Twitter. De hecho es con esta red contra la que más tinta se derrama. Es muy fácil criticar a una herramienta por lo que hacen las personas que pasan el tiempo dentro. Efectivamente, cuando era menos masiva no existía tanto odio, pero tampoco nos habían enseñado nuestros referentes a utilizarla así. Creo, personalmente, que criticar a la herramienta por lo que hacen sus usuarios es sencillamente un error de bulto, de hecho es un claro caso de miopía. ¿Podemos culpar al fabricante de una pelota por una ventana rota? No, por supuesto.

Este tipo de plataformas no sólo dan voz a cualquier usuario, también lo hacen con personajes que se han convertido en referentes para el gran público. ¿Qué implica que Gerard Piqué se ría de su eterno rival? ¿En qué acaba un comentario de Álvaro Arbeloa o de Guti criticando a su rival? Sólo genera odio. Hacen que sus seguidores les defiendan y sus detractores les insulten. Este odio es demasiado irracional para ser culpa de la herramienta, es precisamente el tipo de conductas que deberíamos evitar. Y en este caso son futbolistas, personas que deberían tener un alcance limitado y a las que podríamos 'permitirles' que se lleven mal con sus rivales.

Creo que es mucho peor el caso de los políticos, personas teóricamente acostumbradas a tener una voz pública con peso suficiente como para modificar opiniones de sus seguidores y afiliados. Hasta hace pocos años no eran muchos los políticos que tenían la capacidad de llegar a muchas personas, por lo que creo que ellos tampoco están usando las redes con responsabilidad. La falta de costumbre de tener un altavoz les está llevando por un sendero que acaba mal.

Revisemos dos casos recientes. El #IñigoAsíNo, con el que una parte del equipo directivo de Podemos llamó la atención de forma pública a Íñigo Errejón y el caso de la contaminación de Madrid. Fue muy divertido leer en twitter a los diferentes personajes políticos de uno y otro bando con ataques sobre las decisiones que se estaban tomando. Como ya se ha dicho, se ha politizado la contaminación lo que, bajo mi punto de vista, con independencia del partido político que apoye cada uno supone un atraso para la ciudadanía.

Políticos afines al Partido Popular criticando la medida, criticando lo que había decidido el partido en gobierno y lanzando preguntas como: «¿Dónde pensáis aparcar si no se cogen los coches?». Del otro lado, en lugar de trabajar para la ciudadanía determinadas personas pasaron el día buscando imágenes sobre contaminación en Madrid y testimonios del partido rival en años anteriores hablando en positivo de la medida. ¿Qué genera todo esto? Llevar el problema a la ciudadanía, creando crispación y tensión entre personas según su ideología. ¿Qué deberían hacer? Trabajar para quienes les votan, no contra quienes lo hacen. Es un pequeño matiz, pero deberían centrarse más en construir que en destruir. La contaminación afecta a todos, no importa el partido, ¿No es así?. No quiero entrar en quién tiene razón, pero sí en cómo están usando las redes para lanzarse hordas de seguidores hacia uno u otro bando.

La falta de costumbre de tener seguidores crea este tipo de comportamientos. Me recuerda mucho a los nuevos famosos que no 'llevan bien' su faceta pública y meten la pata en cada intervención. El hecho de que las redes sociales les otorguen un altavoz público no implica que deban utilizarlo para generar crispación, y más en una sociedad que está polarizada en casi cada faceta: política, deporte, religión. Revisar el timeline de cualquier partido nos ayuda a entender esto: más que explicar lo que hacen se dedican a criticar a los rivales. Un error de bulto. Pensemos un momento sobre ello. Si necesito votos de quienes no me han votado, ¿Faltarles al respeto los acercará o los alejará? ¿Cómo se siente alguien a quien insultan de forma continuada? Herido y alejado de quien le insulta.

Necesitamos personajes públicos que generen unión, que ayuden, que utilicen su posición para acercar personas, no para todo lo contrario. Buscar el aplauso fácil de quien ya nos vota es lo más inmediato y también lo más sencillo: ya me han votado y estoy insultando a los 'rivales'. Pero, ¿Cómo acerco a los que me harán crecer? ¿Insultando? Parecemos niños de primaria, que insultan más a los chicos o chicas que les gustan para que no se note. ¿Eso somos? Es un acto miope. Para finalizar una idea descabellada: ¿Qué pasaría si utilizamos las redes para comunicar lo que estamos haciendo bien? ¿Demasiado transgresor?

Por favor, utilicemos la influencia que nos otorga la posición para construir sociedad, no para destruirla.