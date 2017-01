UN INVIERNO DE SERIE

En Málaga hay cada vez más seriéfilos, sobre todo desde el aterrizaje de Netflix y HBO Spain, que parecen haber abierto -de verdad- el camino hacia esa nueva televisión a la carta. Sin desprestigiar la producción nacional de series, que cada día mejora y nos da esperanza con pequeñas joyas como 'Vis a vis', protagonizada por uno de los talentos malagueños, Maggie Civantos, lo cierto es que el nuevo continente cuenta con muchos más medios y experiencia en lo que a series televisivas se refiere. Lo bueno, es que en un mundo cada día más conectado, podemos disfrutarlas todas. Para los que empiezan y se encuentran ante un catálogo inmenso, lo ideal es elegir primero el género. Las series policíacas suelen ser bastante populares y una de las mejores obras del siglo pasado es 'The Wire', ambientada en Baltimore, se nota que el guion está escrito por un gran periodista de sucesos de la ciudad, que más tarde nos deleitaría con 'Treme', una de las series que mejor nos acercan a la realidad de Nueva Orleans tras el Katrina. Pero si buscas más acción, 'Breaking Bad' o 'The Shield' son grandes ejemplos de cómo los límites entre el bien y el mal no están tan claros cuando la complejidad humana entra en juego. Otro de los temas clásicos seriéfilos es el policíaco, que evidentemente da para escribir bastante. El 'Ala Oeste de la Casa Blanca', 'House of Cards', 'The News Room', 'The Good Wife' o la menos conocida 'Boss' (protagonizada por nada menos que por Kelsey Grammer) son algunas obras con las que podríamos pasar horas y horas debatiendo sobre temas como la corrupción, el honor, los contactos, la mentira. Y no podían faltar los abogados y las cárceles en una cultura en la que demandar está al orden del día: la entretenida 'Suits' y la emocionante 'Prision Break' o 'Narcos' son un 'must' sin duda. Otros clásicos y no tan clásicos de gran calidad son la aclamada 'Juego de Tronos', el mundo publicitario de 'Mad Men', las divertidísimas 'The Office' y 'Parks and Recreationals', las geniales y frikis 'Halt and Catch Fire' y 'Mr. Robot' o una de las grandes: 'Los Soprano'. En Málaga el invierno dura dos días, pero benditos días para ver series.