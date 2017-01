Frío en el cuerpo

La ola de frío polar que nos invade me hace volver a ver paradójicamente el espléndido filme de Lawrence Kasdan titulado "Fuego en el cuerpo (1981), donde Kathleen Turner y William Hurt, la pareja perfecta, se sumergen en una bañera repleta de hielo porque el ardor de su pasión era inextinguible en un verano denso de la costa de Florida y, además, un crimen les obsesiona hasta cometerlo, Hurt, por supuesto. Fuego en el cuerpo es lo que en realidad ahora nos falta, aunque la temperatura en Málaga sigue siendo benigna, a pesar de que este rigor climático no recuerdo haberlo sufrido antes la Ciudad del Paraíso, yo al menos. Pero comparado con París, que visité este fin de semana, el termómetro malagueño sigue siendo un sarcófago con aire acondicionado, aunque ahora no lo tengamos conectado.

Qué bien se expresa Salvador Moreno Peralta; hoy citaremos una de sus frases: «Quizá lo mejor que tiene nuestra ciudad es su aeropuerto, que te puede trasladar, si quieres, a los sitios más lejanos e inesperados de la tierra»; y tiene razón; si uno lo desea puede optar por vuelos de bajo coste, que no significa que sean inseguros o incómodos, sino que te llevan y traen por cantidades irrisorias a un sinfín de destinos, como, por ejemplo, el que ha realizado el que suscribe, que a pesar de mis escuálidas finanzas ha podido volar a la ciudad de la luz para disfrutar de su delicioso y despótico enciclopedismo ilustrado, de la reconstrucción de la vida de Óscar Wilde y de su época en el Petit Palais, del gran Cy Twombly en el Pompidou, de una divertida cena con José Ignacio Díaz Pardo y Javier Álvarez en el Marais, de una inolvidable misa con coros entre rosetones góticos en Notre Dame, de una visita con Alfonso Hervás a Saint-Denis para ver las tumbas de los reyes de Francia, sobre todo la de Antonieta y Luis XVI, y de todos los tópicos: crepes en los Campos Elíseos, paseo por Trocadero, panorámica nocturna desde la torre Eiffel, etcétera. Y algo que a continuación debo contarles porque me conmovió, algo que resume la capacidad de los franceses para levantar la voz, aunque ellos sean cómplices directos de mucho de lo que critican a tumba abierta.

Resulta que sobre la famosa fachada del Hotel de Ville, quemada por la Comuna y reconstruida a fines del XIX, sede del Ayuntamiento de París, luce una enorme banderola en la que se puede leer: «Francia con Alepo, Francia con los refugiados»; podrán argüir ustedes que nuestra poderosa vecina es teatral, que les domina el espectáculo de la Historia, esa Historia con la que se masturban todos los días desde la toma de la Bastilla, pero aún así, luchando contra el vaho gélido de la plaza de Ville y las gélidas ventolinas a bajo cero, me vino a la cabeza los sesenta mil refugiados que ahora se congelan porque la Unión Europea, y el mundo entero, ha congelado las decisiones, ni siquiera ha tomado decisiones provisionales, no ya de reubicación, sino de pura y dura ayuda humanitaria. Igual o peor que hace cien años.