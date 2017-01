La importancia de mantenerse unidos

En Málaga desde hace sólo unos meses hemos asistido a la eclosión de un fenómeno social nunca antes ocurrido. A raíz de una reivindicación ciudadana concreta contra la fusión hospitalaria en Granada se ha reproducido una proliferación de 'plataformas' ciudadanas con intereses similares y en general contra el mal funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud en casi todas las provincias andaluzas. Este hecho, aquella rebeldía germinal de Granada, nos regaló la aparición mediática de un personaje llamado Spiriman y que, con conocimiento de causa, como profesional del SAS que es, aglutinó alrededor de sus soflamas y vídeos en la red un caudal de frustración y protestas contra la Junta que nunca antes habíamos conseguido reunir los sindicatos, en nuestra lucha profesional diaria, callada a veces, y siempre perseverando por un interés en lo sanitario que al final son comunes a los de nuestros pacientes.

Hay que decir que las demandas que defendemos desde sindicatos como el que presido en Málaga vienen a reclamar cuestiones diferentes al resto de provincias. Por sólo dar de muestra un botón, y menudo botón, somos los últimos en la mayoría de ratios sanitarios por habitante. Especialmente sangrante es el que nos coloca a la cola en tiempos en listas de espera, camas, personal sanitario, etcétera. Esto es algo que padecemos juntos profesionales y ciudadanos.

Desde la Junta de Andalucía se escudan en que destinan a Salud el 6,3 del Producto Interior Bruto de la comunidad, pero a fin de cuentas son 1.048 euros por habitante. Estas cifras deberían subir ya que Extremadura mismo pone un 9,4 para destinar casi quinientos euros más por habitante a ello. No es de rigor decir que la media nacional es del 5,5% cuando esto en números contantes y sonantes supone más, ya que el PIB nacional es superior al nuestro. Además de ello Málaga tiene un problema añadido dentro del concierto regional ya que está por debajo de la población que cuenta Sevilla cuando tenemos 400.000 personas más que están pero no aparecen censadas, sin hablar de los turistas. Este hecho por ejemplo tiene un gran efecto en la Costa del Sol donde se aglutina mucha población de estos tipos y la Atención Primaria tiene ratios superiores a toda la comunidad autónoma de cartillas por médico. Ello está derivando a la gente a la privada, pagando dos veces por tener un servicio decente.

Al margen de estos datos, que a veces no están a mano de todo el mundo, es de agradecer siempre que la ciudadanía tenga conciencia de que los problemas de salud deben ser los que más le muevan a protestar, el fenómeno Spiriman ha desembocado por ejemplo en Málaga en la aparición de varias agrupaciones que también han tratado de copiar el efecto de esas concentraciones granadinas. Para el Sindicato Médico al que represento, todas ellas serán siempre bienvenidas y celebradas, si bien sería oportuno que hubiese una reagrupación de las mismas bajo un mismo paraguas o nomenclatura. Así se evitaría dar una impresión a los propios ciudadanos de que quizás a estas le podrían mover intereses partidistas, espurios o simplemente en el de aupar a personajes que quieren convertirse en líderes tan carismáticos como el médico de Urgencias Jesús Candel (Spiriman), al que siguen miles de personas no sólo en las redes, también en la calle.

Este efecto quizá no sea el deseado si tiende a hacer más importantes a los portavoces de esas reivindicaciones sanitarias que estas mismas. Es por ello que debemos dejar a un lado protagonismos y todos, a título personal, remar para un mismo destino. Es decir, sentirnos todos ciudadanos, antes que políticos, sindicalistas o profesionales de la Sanidad y levantar nuestras voces unidas como sufridores de un Servicio Andaluz de Salud que se encuentra en estado crítico sobre todo en nuestra provincia y con dificultades de volver a ser la joya de la corona de la que alardear más allá de Despeñaperros.

Para comenzar a caminar de la mano, estas asociaciones deberían confrontar sus peticiones y consensuarlas, además de escuchar a todos aquellos agentes que puedan tener algo que aportar, desde la humildad. En el Sindicato Médico de Málaga entendemos que también algunas nacen con un sesgo político que no les beneficia nada y confunde a la propia ciudadanía que quiere salir a protestar tras sus pancartas y lo mismo no lo hace porque entiende que no se ven representadas por esos partidos. Politizar estas reivindicaciones en el fondo de la cuestión no es más que ir contra el verdadero objetivo de las mismas y que es pedir algo que beneficia a todos y cada uno de los malagueños y que no debería tener más rendimiento que ese. Desde el Sindicato Médico de Málaga queremos reincidir en la importancia de mantenernos todos unidos en estas quejas y así tener una fortaleza máxima y una voz única ante las autoridades en Sevilla.