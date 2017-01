Esos pelos

Todo era cuestión de tiempo: Manuel Alcántara ha cumplido 89 años y la reina Isabel II ha cumplido 90. Manuel Alcántara ha publicado la friolera de veinte mil columnas y a la reina Isabel II el pasado día 20 casi se la lleva el frío. Como una buena merienda lo cura todo, Isabel II reapareció en Santa María Magdalena. No sé si Isabel II habrá leído a Proust pero estoy seguro de que Alcántara sí. La escena más conocida de Proust es aquella en la que un personaje que es él mismo moja una magdalena en un vaso de té. A quién se le ocurre. Los trozos de magdalena no llegan a flotar pero su densidad les permite casi no caer al fondo, y ese desastre de migajas los observa quien merienda. En un café con leche (au lait!) los trozos desaparecen hasta que apuramos. Pedro Reyes, que nunca más cumplirá años, y que como Alcántara era un genio, murió en el descanso de una representación en Málaga. Él decía que las magdalenas no engordan, que los que engordamos somos nosotros. Al personaje de Proust el sabor de la magdalena mojada le llevó a su infancia. Según las estadísticas, la reina Isabel II, tan alejada de la infancia, habría votado a favor del 'Brexit', que podría haber sido la palabra del año. La mayoría de los mayores dijo yes. Trump, que usa un Twitter trompetero, dice que le da igual si Europa permanece unida o no, pero que se alegra del 'Brexit'. Trump lo tiene todo grande e imagino que eso da una falsa sensación de omnipotencia, pero yo no creo en los omnis; aunque haberlos, haylos.

El gobierno de Trump batirá una plusmarca de hombres blancos de Colón, que fue quien descubrió América. Cuando parece indiscutible que Colón era un genovés al servicio de la corona española, algunos historiadores se empeñan en afirmar que era catalán. Con el viejo Colón me pasa como a Trump con el viejo continente, me da igual su origen más allá de la anécdota. Puigdemont ha asegurado que la supuesta patria de Colón, Cataluña, será independiente este mismo año. Rajoy dice que no. Susana Díaz se opone, pero a Díaz le ha salido un López en el zapato y tal vez un Sánchez. Bendodo va escalando posiciones para gobernar este reino de Taifas, y aprovechando el primer frío ha pasado por aquí Íñigo Errejón, quien parece bastante más razonable que Iglesias. Los ciudadanos de a pie miramos para todos lados a ver qué ocurrirá. Lo que queremos es que nuestro trabajo sea digno y el salario nos llegue para comprar magdalenas y paracetamol que combata la gripe. Vemos alarmados las noticias sobre los refugiados, refugiados en tiendas de campaña mientras fuera nieva. El frío infierno. La reina Isabel II invitará a Trump a un té en Windsor. El pasado mañana presidente de Estados Unidos no dudará en mojar magdalenas. Trump pasará pasado mañana, según escribía el viernes Manuel Alcántara, «de ser el hombre más peligroso de los Estados Unidos a ser el más temible del mundo». Y con esos pelos.