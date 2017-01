Volábamos alto, con velocidad de crucero, y en la cabina de esa nave llamada La Rosaleda se respiraba tranquilidad y buenos ánimos. Pero he aquí que, de pronto, una turbulencia o la aparición de una tormenta (que aún está por saberse) empezó a zarandearnos o, dicho de otra manera, a meternos el susto en el cuerpo. Por si acaso, tomó el mando el segundo piloto para tratar de enderezar el rumbo; sin embargo, a medianoche del lunes, los controladores empezaban a oír en sus pantallas el temible 'may-day' de socorro y en cabina los pasajeros leíamos en los indicadores luminosos el no menos inquietante 'abróchense los cinturones'. El lugar de destino está todavía lejos pero las carencias y los imponderables ponen difícil un aterrizaje feliz. Pienso que habrán entendido enseguida la traducción de esta parábola moderna y hasta tecnológica pero es lo primero que se me ha venido a la mente. Con el Málaga estamos en el aire, con un ciclón todavía por delante (léase Real Madrid) y, lo que es peor, muy malas perspectivas de repostar combustible (léase fichajes) en pleno vuelo. Instalados ya en la realidad, no se ve progreso en la recuperación de lesionados, los jugadores llegados con vitola de 'semifigura' no responden adecuadamente, el nuevo técnico tiene poco espacio y margen para nuevas ideas y, mientras tanto, las jornadas avanzan. Ante la Real ví un Málaga aburrido, sin actitud ni aptitud, a merced de un rival que ni tenía que esforzarse para superarlo en todo. Y francamente creo que lo último sería caer en un pesimismo absoluto o una crítica severa porque eso sería como una rendición cuando queda media Liga por jugarse. Hay que actuar con rapidez. Lo deseable ahora es que el próximo encuentro con el Madrid no profundice en la herida.