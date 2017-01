Tomo prestado el título para este artículo de una canción que en 1970 grabó Junior (Antonio Morales), tras su paso por el grupo Los Brincos y después de haber formado pareja artística durante dos años con Juan Pardo. 'El tren de las penas mías' fue un intento del compositor Joaquín Rodrigo ('El concierto de Aranjuez') de introducirse en la música ligera; la letra era de Alfredo García Segura. A pesar de la indudable calidad compositiva, no llegó a convertirse en un gran éxito y el maestro Rodrigo se ciñó a su ámbito propio. Pero esta reflexión no va de música, ni de cantantes ni de compositores, aunque en el fondo permanezca siempre la misma canción, posiblemente tan solo una cantinela cansina que el ciudadano oye como el sonido de la lluvia. Hemos perdido la cuenta de los años y de las veces que las diferentes administraciones han anunciado la llegada a Marbella y Estepona del tren de Cercanías, el mismo que por decisión arbitraria terminó por quedarse en Fuengirola. A juzgar por la escasa credibilidad que, al menos en esta materia, poseen las promesas de los políticos, el futuro no se presenta nada halagador y crece el escepticismo que conduce al convencimiento de que el "caballo de hierro" nunca llegará. En esta historia no han faltado quienes, haciendo alarde de un optimismo asombroso, no se conformaron con demandar el Cercanías sino que también propugnaron el 'Lejanías', es decir, la llegada a Marbella de la alta velocidad y ya puestos hasta Algeciras. Como hace unos días recordaba Héctor Barbotta en este periódico, un tiempo hubo en que la Junta de Andalucía y el Gobierno Central casi llegaban a las manos y poco faltaba para batirse en duelo para dilucidar quien la tenía más gorda, la legitimidad quiero decir, para emprender la empresa. Cíclicamente portavoces varios, de signo ideológico contrapuesto y de administraciones con rangos diversos, prometen retomar el proyecto, aunque por enésima vez se anuncien los estudios previos, por lo general ridículamente respaldados en las partidas presupuestarias. Las cíclicas visitas, declaraciones y algo de ruido mediáticos, del secretario provincial del PSOE y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, no deja de ser un clásico, que no parece generar ni poco ni mucho entusiasmo en una ciudadanía que se siente reiteradamente ninguneada por las administraciones autonómica y central. Quizás habría que conceder algún beneficio de duda a la reciente presentación, por parte del diputado, de una proposición no de ley para que esta sea la legislatura definitiva para desatascar el proyecto, pero tantas veces se nos ha engañado que la fe la tenemos perdida. Algunos recordamos que del ferrocarril hasta Marbella lleva hablándose más de cuarenta años y que ya lo reclamaba en los años veinte Ramiro Campos Turmo. Allá en 1977, como actividades encaminadas a preparar los exámenes de acceso a la universidad, a los alumnos postulantes del único instituto de bachillerato que existía en Marbella, se nos encomendó seleccionar dos noticias o artículos periodísticos para darles un titular y efectuar un comentario de texto; recuerdo que las elegidas fueron "la llegada del ferrocarril a Marbella" y "el saneamiento integral de la Costa del Sol". Las décadas pasadas y el estado actual de la cuestión, es la crónica de una ineficacia en la gestión política que puede alcanzar la categoría de paradigma. Pero, para ser exactos, hay que decir que en Marbella ya existió un ferrocarril, compartido con Ojén; se trató del ferrocarril minero San Juan Bautista, que funcionó durante el último tercio del siglo XIX y una parte del XX para transportar el mineral de las minas de Ojén al embarcadero del muelle de hierro. Para un pormenorizado conocimiento de esta infraestructura es muy recomendable el artículo «El ferrocarril minero San Juan Bautista. Aproximación al proyecto de infraestructura viaria de The Marbella Iron Ore C&L», presentado en el IV Congreso de Historia Ferroviaria, por el doctor en historia José Bernal Gutiérrez (actual Alcalde de Marbella). Hasta los años sesenta del siglo XX permanecía parte de la vía atravesando Ricardo Soriano. Lo mismo hay que resucitar la minería para que el ferrocarril llegue. Hasta puede que sea empresa más fácil.