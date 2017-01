El Málaga revela síntomas alarmantes

La Real Sociedad no tuvo que esforzarse mucho para conseguir los tres puntos en La Rosaleda ante un Málaga descosido y desarmado. La crisis de ideas y de juego por la que atraviesa el equipo que dirige el 'Gato' Romero tiene que preocupar a sus dirigentes, porque no es normal la situación en la que se encuentra el equipo, que parece haberse hundido en un mar de dudas, no sólo a nivel colectivo y de equipo, sino también de forma individual.

El Málaga necesitaba ganarle a la Real para salir de la mala racha emprendida: entró en un cúmulo de despropósitos cuando Juande se fue sin un motivo claro, y no sólo no encuentra los remedios, sino que le ocurre al revés. Es como si nadie supiera qué tiene que hacer, a qué tiene que jugar, y eso es muy preocupante.

En medio del cúmulo de despropósitos, los guipuzcoanos pescaron fácil; cualquier otro equipo hubiese logrado lo mismo, porque el Málaga fue un equipo sin pies ni cabeza, sin timonel, sin rumbo, sin sistema de juego, sin base... Se vio en un primer tiempo de verdadero correcalles, donde los locales no se aprovecharon de una Real poco acertada, pero en cuanto los visitantes pusieron algo de aplomo y de lógica en su juego, la victoria no tardó en viajar hasta Anoeta.

La segunda parte fue un verdadero quinario para el Málaga: no se puede hacer menos y peor, y además con la mala suerte como aliada. Suele ocurrir cuando un equipo está descentrado, como parece le ocurre al Málaga. Mucha serenidad y saber, mucho mando y mucho ánimo... eso es lo que se necesita ahora. ¿Está capacitado Romero para dotar de todo ello al equipo? Es pronto para responder, pero es lógico que los aficionados tengan dudas. Y encima, el sábado, el Bernabéu... La cosa es para asustarse.