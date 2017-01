De lo bueno a lo malo

En algo teníamos que ser los primeros dentro del panorama sanitario. Málaga es líder en trasplantes de riñón. En 2016, el Hospital Regional Carlos Haya fue el que más implantes renales hizo en España: 173, de los que 23 procedieron de donante vivo. Tan escasos como estamos de buenas noticias, por culpa de las malas condiciones que soporta la sanidad pública, cuando hay una positiva, como esta de los trasplantes, hay que congratularse. Lo importante, lo realmente trascendente, es que gracias a la solidaridad demostrada por las personas que autorizan la cesión de los órganos de un ser querido que ha fallecido muchos pacientes disponen de un regalo en forma de vida. Y eso no tiene precio. Carlos Haya ha confirmado que es punta de lanza en los implantes renales. La cifra obtenida el año pasado, la mejor de su historia, es espectacular. De hecho, el número de personas trasplantadas es superior al de enfermos que están en tratamiento de diálisis. Recibir un riñón permite dejar de estar atado al menos tres días a la semana a una máquina. Cuando el trasplante fructifica, el paciente se quita de encima una pesada losa que le limitaba en sus quehaceres diarios. Es una vuelta a la vida, un renacer que irradia felicidad tanto al trasplantado como a sus familiares.

Si todo funcionase en la sanidad pública malagueña como los trasplantes, otro gallo cantaría y la gente no se echaría a la calle para cantarle las cuarenta a la Consejería de Salud. La manifestación del pasado domingo contó con la suficiente participación como para que los que llevan las riendas sanitarias en Andalucía se pongan el mono de trabajo. O la Junta toma nota y atiende las justas peticiones que le formulan o la ola de quejas se convertirá en un maremoto que se llevará por delante todos los diques de contención. Los malagueños están descontentos con el estado de unos hospitales y unos centros de salud muy deteriorados. Es tanto lo que se ha recortado que no vale con esgrimir que se ha abierto el Hospital del Guadalhorce (ocho años después de lo previsto) ni recordar que hoy se pone en marcha (con cuatro años de retraso) el nuevo Hospital de Ronda. Siendo eso cierto, no lo es menos que Málaga necesita de modo urgente un plan de inversiones sanitarias para recuperar lo que ha perdido. La pelota está en el tejado de Salud. Esperemos que no dé una patada hacia adelante. Lo sensato, en beneficio de la población, sería reconocer los errores y poner los medios para subsanarlos. Lo contrario supondría ser muy torpe.