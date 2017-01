La traición de Wendy

Le tomo prestado al cantautor Ismael Serrano el título de su cuarto álbum como metáfora certera de la época que vivimos. Tiempos en los que, no sé muy bien por qué razón perversa, hemos decidido arrancar a jirones la inocencia de la infancia; despedazar las páginas de 'Peter Pan' hasta convertir Nunca Jamás en un infierno al que ningún niño querría volver. A estas horas hay en Murcia una familia rota. Son los padres, los tíos, los hermanos de Lucía; la chica de 13 años que la pasada semana decidió poner fin a su vida tras años de acoso escolar denunciado. No es fácil imaginar un dolor más intenso e incurable que el de la pérdida de un hijo. Ni hoja de puñal más desgarradora que pensar en ese calvario diario de la pequeña a las puertas de su cole: el pellizco punzante en el estómago, el vientre suelto, la garganta estrangulada por el miedo, las ganas de huir. Qué horror.

La muerte de Lucía ha sido la última de un fenómeno cuya visibilidad inauguró en 2004 Jokin, el chaval que, a cuatro días de cumplir 15 años, se arrojó por una muralla de Fuenterrabía harto de soportar el odio y las burlas de sus compañeros de clase. Hasta entonces, era un tabú como lo fue la violencia machista en los años más oscuros de este país. Ahora ya sabemos algo más. En dos meses de funcionamiento, el teléfono de ayuda a las víctimas de acoso ha detectado más de 2.000 casos entre las 5.500 llamadas recibidas. Una cifra de magnitud suficientemente gruesa como para ahogar la previsible tentación de algún delegado de Educación de justificar que se trata de 'casos puntuales'.

Porque eso es otra. Todos, por mor de nuestra escasa contundencia, tenemos algo que ver con los suicidios de Lucía y Jokin, así como con el dolor silente de pupitre que castiga a tantos otros. Algunos directores de colegio, porque a menudo lo despachan como 'chiquilladas' para mantener inmaculados sus expedientes y no complicarse la vida con escándalos 'innecesarios' para su prestigio profesional. Las administraciones, incapaces de admitir que la convivencia en los centros educativos no es ese reino de armonía democrática y cívica que quieren imponer desde sus discursos oficiales de los pedagogos de cabecera. Y los padres, que hemos cedido a esa filosofía de 'autoridad blanda' y preferimos dejarles manos libres para que presencien en cualquier 'tablet' las bromas crueles del primer descerebrado que se asoma a Youtube antes que trazarles una línea roja inquebrantable donde no hay espacio posible para la falta de respeto, el desprecio a la urbanidad y la ausencia de empatía hacia los demás.

No nos hagamos trampas. No somos culpables de las decisiones que alguien puede tomar en el límite de la desesperación. Claro que no. Pero las muertes de Lucía y Jokin, como la asfixia de las otras adolescencias condenadas, son el lado más vergonzante de nuestra propia cobardía.