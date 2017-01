Rodar en Marbella

Estos días leemos noticias que no por repetidas y esperadas son menos positivas. Ya por noviembre, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, junto con los responsables de la empresa Football Impact, presentaron las previsiones de este invierno de la marca de turismo deportivo Sport Destination, dependiente de la entidad provincial y cuyo fin es atraer a clubes de renombre a realizar la pretemporada en la Costa del Sol. Y se están cumpliendo las expectativas. No hay día en el que algún equipo de primera línea alemana, austríaca o escandinava realice un entrenamiento o un partido amistoso por nuestra zona para regocijo y disfrute de muchos entusiastas de este deporte. Algunos se habrán cruzado por Marbella con conjuntados y atléticos jóvenes paseando en grupo tras una jornada de entrenamiento bajo un sol y temperaturas maravillosas que no ven en sus países desde hace meses. Seguro que alguno ya se ha sacado el bono de futuro residente -aunque les queden unos cuantos años para ello dada su extremada juventud- y le ha echado el ojo a alguna de las villas que se anuncian en las múltiples inmobiliarias que adornan nuestro municipio. Seguramente estos señores sólo vean la parte del escenario que va desde su especializado lugar de entrenamiento al hotel, pasearán por el Muelle Ribera de Puerto Banús y tal vez jueguen un amistoso en nuestro 'grandioso y moderno' estadio municipal, con 'pista de atletismo' incluida. Igual hasta se imaginan que eso es Marbella, que ese es nuestro estándar de calidad. Pero esa es otra historia. La verdad es que su presencia no deja de ser un excelente dato que se debe mantener y reforzar. Es más, muestra una vía que se debe seguir explorando que es la del deportista profesional. Estos clubes no vienen a hacer turismo sino a trabajar durante su parón liguero. Lo mismo ocurre con otros muchos deportes al aire libre los cuales precisan de instalaciones adecuadas en lugares con mejores condiciones meteorológicas y esto último lo tenemos de forma natural, pero las instalaciones. ejem, tendremos que esperar una vez más a que algún promotor privado se anime.

Otra noticia aparecida estos días refuerza esta vertiente de nuestro potencial como atractivo para empresas profesionales diferentes al turismo o al sector inmobiliario. La Marbella Film Office -departamento dependiente de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento desde 2009- hizo público los datos de las productoras audiovisuales que han elegido Marbella para sus grabaciones. La ciudad fue escenario de 70 grabaciones el año pasado. No deja de ser una pequeña aportación a la innovación necesaria en nuestra ciudad y es una muestra más de nuestros posibles complementos al turismo estival, al igual que podrá serlo el turismo de naturaleza tras el acuerdo anunciado esta semana entre Marbella y Ojén para promocionar este segmento actualmente muy poco aprovechado y que debería tener mayor relevancia en nuestra oferta de los próximos años.

Apostar por esta otra Marbella es un buen síntoma dentro del conformismo que a veces parece que nos rodea, acomodados en nuestras históricas señas de identidad del sol, playa y golf. Quiero aplaudir estas noticias y animar a seguir por este camino, por cierto, acordes con lo recogido en al Plan Estratégico 2022 en sus tres ejes: sostenibilidad, excelencia y conocimiento.