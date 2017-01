El muro de silencio

Muchas veces lo peor del acoso sexual es el vergonzoso muro de silencio que se levanta en torno al caso, pretendiendo que no está pasando nada, que no es tan grave o que fulanito es así con todo el mundo. Lo decía una de las dos profesoras de la Universidad de Sevilla que fueron acosadas por un catedrático de Educación: «Lo más doloroso es que de las 42 personas que formamos el departamento sólo dos nos apoyaran en el juicio».

En su calvario, desde que denunciaron en 2011 hasta que salió la sentencia en 2017, hubo un rector que ni siquiera se dignó a escucharlas y uno de los subordinados de su acosador, el vicedecano, que cuando le contaron lo sucedido no lo puso en duda, pero les dio una solución tremenda: que no se quedaran a solas con el acusado y que no se enfrentaran a él.

Naturalmente que eso no sólo pasa en la Universidad, puede suceder en cualquier trabajo. Cuando ocurre es difícil para muchos compañeros no haber sido testigos de alguna situación de acoso, pero la mayoría, porque resulta violento, prefiere mirar a otro lado, reaccionar restándole gravedad, tomándoselo como una broma de mal gusto o recomendando resignación por su bien en el mejor de los casos.

Si un empresario se tomó la libertad de arrinconar contra la pared a una parlamentaria como Teresa Rodríguez, sobre la que no tienen ningún poder jerárquico, para darle un falso beso, qué no pasará entre los que sí tienen autoridad sobre subordinadas a las que toca aguantar y esquivar todo lo que puedan o denunciarlo y aparecer como víctimas. Con el riesgo de quedar señaladas como personas que han provocado una situación perjudicial para la empresa. Así de terrible es.

El caso pone también de manifiesto el sistema arbitrario y clientelar de ascensos de profesores que, en el fondo, funciona en muchos departamentos universitarios, a pesar de los mecanismos de control. El catedrático, exdecano y director del departamento es un dios, cuya opinión es la base para decidir a quién se contrata, qué horas tiene, quién lee tesis y la mayoría de las decisiones importantes. Y si sale bueno no pasa nada, pero si sale como éste, la mayoría prefiere aguantar y mirar para otro lado por temor a represalias y porque es complicarse la vida llevarle la contraria a quien tiene todas las bendiciones académicas.

Y, claro, que hay que respetar la presunción de inocencia. Pero las autoridades académicas pudieron adoptar alguna medida cautelar al presentar la fiscalía la petición de penas o en la apertura de juicio oral. Sin embargo, tras admitirse la denuncia en los tribunales, se le concedió la dirección de un prestigioso máster de Educación Secundaria y la coordinación del plan de estudios. Mientras, una de las víctimas abandonó la docencia y la otra tuvo que leer su tesis fuera de Sevilla. Al menos esta vez el muro de silencio no ha quedado impune y la Universidad ha sido condenada como responsable civil subsidiaria.