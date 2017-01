Semana Santa a la vista

Málaga vive en los últimos tiempos una tendencia a lo multitudinario. El último ejemplo se ha vivido estas pasadas Navidades con el asunto del alumbrado de Calle Larios y su espectáculo musical. Miles de personas cada tarde. El más curioso que recuerdo, por extraño, fue hace dos años con motivo de la llegada del mayor crucero del mundo, el 'Oasis of the Seas', cuando decenas de miles de familias acudieron a verlo zarpar y el centro quedó colapsado. A los malagueños les gusta cada vez más echarse a la calle, sobre todo si es gratis y para divertirse. Gusta la bulla. De hecho, si alguien quiere decir que había mucha gente suele decir: «La calle estaba como un Jueves Santo». Porque si hay algo que en esta ciudad invita a salir es la Semana Santa. Y la que está por venir tiene todo los indicios de ser de récord, no sólo por el atractivo demostrado que tiene, sino por el hecho de que la Semana de Pasión de Málaga es cada vez más conocida fuera de la ciudad y genera más interés y por el efecto lógico de que la ciudad está de moda como destino para vacaciones urbanas.

A todo ello hay que añadir la transformación de todo el entorno 'semanasantero', que ya se vive durante todo el año como punto de encuentro religioso, cofrade, solidario y, por supuesto, social de miles de personas. En algunos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a la actividad como comunidad social, las cofradías recuerdan hoy a lo que en los años 60 y 70 fueron las peñas. Hoy, muchas casas hermandad están abiertas los 365 días del año. Si a ello sumamos que los traslados previos se han convertido casi en desfiles procesionales que congregan a miles de personas, que cada vez son más numerosos y participativos los traslados de vuelta de los sagrados titulares a sus templos y que durante la Cuaresma se suceden pregones, presentaciones, besamanos, comidas de hermandad, tallajes, reparto de túnicas y otras actividades, podemos entender la dimensión que en los últimos años ha adquirido este ecosistema cofrade.

Por ello, con la experiencia acumulada y las enseñanzas, por ejemplo, del alumbrado navideño, cobra especial importancia la planificación integral de la próxima Semana Santa, capaz de coordinar los desfiles y traslados con los deseos e intereses de las propias cofradías, de los cofrades, de los empresarios de hostelería del centro, de los comerciantes, de los vecinos y residentes, de los turistas, del tráfico y del resto de ciudadanos. Porque la Semana Santa ya dura casi tres semanas y no deja de ser una, otra, oportunidad de convivencia ciudadana, de disfrute del centro histórico, de rentabilidad turística y empresarial y de experiencia cofrade.

Málaga tiene una gran Semana Santa y siempre es un buen punto de partida reconocerle los grandes beneficios que aporta a la ciudad, como de la misma forma es justo poner en valor el trabajo solidario y asistencial que realizan las cofradías, así como su papel fundamental en la custodia y ampliación de un patrimonio artístico histórico de extraordinario valor.

Y en este punto siempre se desemboca en el sentido común y la calidad, en las cosas bien hechas y en esa oportunidad única de disfrutar de la Semana Santa, sin morir de éxito, como expresión de una forma de ser, de un estilo de vida y de una idiosincrasia malagueña cuyo uno de sus rasgos es vivir y disfrutar la calle.