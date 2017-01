El plan Guadalmedina (IXC)

A ver si esta vez va la vencida. Por desgracia no se puede tirar de la expresión, pues no es la tercera ocasión en la que se aborda este tema. Ojalá. El Ayuntamiento vuelve a la carga con el Plan Guadalmedina. Si se entretiene unos segundos y busca en Google las veces que se ha publicado en este periódico noticias relacionadas con este proyecto le da un resultado aproximado 9.100 publicaciones (IXC, quizá sea más adecuado indicarlo en números romanos, dado el periodo comprendido). Con este bagaje, lo normal es ser escépticos ante el anuncio municipal de que se va a llevar a cabo este plan en un periodo máximo de ¡10 años! ¿Dónde hay que firmar ese plazo? Ojalá fuera cierto, sobre todo si se tiene en cuenta otros proyectos de bastante menor envergadura, como por ejemplo el de los Baños del Carmen, que acumula décadas de retraso, sin que por otra parte esté aún despejado su futuro. Pero bueno, habrá que dar el enésimo margen de confianza. No todo debe verse con pesimismo. Más que nada porque en esta ocasión es el gran proyecto al que se puede acoger el Ayuntamiento de Málaga para ilusionar a los ciudadanos. Una vez que se ha completado el plan cultural, hace falta seguir avanzando para que no cunda la sensación de orfandad en lo que a proyectos se refiere. Ofrecer una solución a la integración del río en la ciudad es además la gran asignatura pendiente de Málaga. Esta vez parece además que se persigue un objetivo posibilista, toda vez que se renuncia al embovedamiento del cauce, que sin duda tiene bastantes detractores, bien porque medioambientalmente no parece del todo justificable, bien porque su coste sería elevadísimo. En esta ocasión se opta por dar una solución desde el puente de Armiñán (a la altura de La Goleta) hasta la altura del Centro de Arte de Contemporáneo. Curiosamente, la principal actuación no atañe precisamente al río, pues se trata de soterrar el tráfico a ambos márgenes del cauce. Esto permitiría ganar un gran espacio de uso ciudadano, que enlazaría con una especie de plazas puente sobre el Guadalmedina. La verdad es que no tiene mala pinta. Se gana mucho terreno, donde quién sabe si a lo mejor incluso se podría aprovechar para poner en marcha un tranvía, que acercaría a la gente del norte de la capital al centro. El plan planteado en principio está cifrado en unos 90 millones de euros para los diez años, una cantidad asumible, sobre todo si se tiene en cuenta que el municipio estaba dispuesto a dar cada año un millón doscientos mil euros para proyectos bastante menos transformadores, como fue el de ese museo nonato de Art Natura, del que todavía nadie sabe cómo es posible que le colaran ese gol por la escuadra al alcalde de Málaga. Todavía le está coleando ese incómodo asunto. Al Ayuntamiento le ha entrado las prisas con el Plan Guadalmedina, más que nada porque sería una magnífica carta de presentación para el próximo candidato popular a presidir la Casona del Parque, que no hay que ser muy astuto para apuntar que será el actual presidente del Partido Popular y de la Diputación Provincial, Elías Bendodo. Su presencia en actos de la capital cada vez es más intensa.

Catedral: La torre eclipsa el plan director

También ha ganado en intensidad el debate sobre la catedral. Después de que se estableciera hace 27 años que las seos tuvieran su propio plan director, al fin se ha presentado en Málaga. El Obispado quiere que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía den el visto bueno a su plan de actuación, que pasa fundamentalmente por el arreglo de la cubierta para evitar las actuales filtraciones, por la construcción de la sacristía y por la construcción de la torre sur. Se quiera o no, al final todo se reduce a este último aspecto, pues son muchos los que se oponen a que la manquita deje de serlo, pues considera que este es el principal rasgo diferenciador del primer templo de la provincia. También los hay que piensan lo contrario, ya que sostienen que no completar la obra se puede interpretar como un ejemplo de la Málaga indolente, que no acaba lo que empieza y se vanagloria además de ello. Este asunto, como el anterior del Guadalmedina, aparece cada cierto tiempo en la actualidad malagueña, por lo que habrá que ser cautos a la hora de analizarlos, toda vez que hasta ahora no se ha avanzado nunca en nada.