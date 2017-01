¡Ay, pena, penita, pena!

Aprovechando el privilegio de coincidir en las tutorías de la UNED, más de un viernes aprendo de la conversación sobre lo divino y lo humano que tengo con mis compañeros de docencia, entre los que quiero destacar hoy a Antonio Diéguez, alguien que ha logrado algo difícil en mi gremio como es que su modestia y su sabiduría vayan en directa proporción, lo que es de agradecer cuando te mueves en un ambiente donde los ombligos están lustrosos de tanto miramiento propio. El caso es que hablando con Antonio de los males de este sufrido mundo, sacó a colación el Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial. La desigualdad económica, la polarización social y los crecientes peligros medioambientales son las tres tendencias principales que determinarán los avances globales en los próximos 10 años, según el informe de casi 750 expertos. Al final nos cuentan que hay tres conclusiones a tener muy en cuenta, la primera que seguimos siendo terriblemente egoístas con los de nuestra especie, y la desigualdad económica campa por sus respetos por este mundo de Dios. La segunda es que la sociedad no es capaz de seguir el ritmo del cambio tecnológico y que esto de la inteligencia artificial y la robótica está muy bien, pero que nos tentemos la ropa y regulemos su uso, porque hay riesgo de que nos chuleen algún día estas máquinas.

La tercera conclusión es que los riesgos medioambientales se han clasificado como de alto riesgo y de alta probabilidad, con fenómenos meteorológicos extremos. Si algunos siguen pensando que esto de proteger el medio ambiente es cosa de gente no pegada a la realidad y no favorable al desarrollo económico y social, lo único que se les puede decir es que ellos representan precisamente ese perfil que critican. El deterioro de la biosfera es un peligro más que real y hay que recordar que esta capa estrecha que envuelve al Planeta Tierra, es el soporte de toda vida, también de la nuestra. Si en el centro de Madrid los índices de NO2 son superiores a 200 (la Organización Mundial de la Salud dice que no hay que pasar de 40), no hay pero que valga. O tomas medidas o estás condenando a la población a que sus pulmones sean candidatos seguros a la enfermedad más tarde o temprano. Y cualquier medida pasa por fomentar una movilidad que no consagre al coche como rey del mambo. Habrá que asumir 'otro riesgo': que Esperanza Aguirre se quede encerrada en su casa porque no puede ir al Ayuntamiento en coche. ¡Ay, pena, penita, pena!