El Holocausto puede repetirse

N o habla precisamente del holocausto que los nazis perpetraron contra judíos, gitanos, negros y homosexuales, el texto que Juan Mayorga ha estrenado en el Teatro Echegaray con el título de 'Himmelweg' (Camino del cielo en alemán), dentro del XXXIV Festival de Teatro de Málaga; porque aunque la acción se sitúa en uno de los muchos campos de exterminio que el régimen de Hitler sembró por toda Europa, el mundo no se enteró de los horrores hasta que los aliados fueron liberando territorios y descubriendo al mundo aquellos horrores que nadie había visto o no había querido ver. Mayorga cuenta en su 'Camino del o más bien al cielo', que no es otro que el que va desde las estaciones de ferrocarril donde desembarcaban a sus víctimas, hasta las cámaras de exterminio donde las hacían desaparecer. El magnífico trabajo realizado por el autor trata, precisamente, de la magnífica operación de maquillaje que realizaron los 'expertos exterminadores' y la colaboración que las aterradas víctimas prestaron para el desarrollo de la gran representación que logró engañar incluso a los supervisores de organizaciones que socorrían a las víctimas. Ese es el peligro, que la mentira organizada nubla la cruda realidad y las intenciones de quienes mienten. Y cuando al final se descubre es tarde porque el mal ya está hecho. Una sobria puesta en escena en consonancia con la desnudez de la trama y la utilización de marionetas para representar a las víctimas utilizadas en la realidad, apoyadas con la proyección testimonia de la cooperante, crean el marco adecuado a tres interpretaciones excepcionales de Patricia Mendoza en la cooperante que no ve el engaño, Raimon Molins en su rol de director del campo y Guillem Gafaell en el judío que aterrorizado le ayuda a disfrazar la verdad. Excelente trabajo que da prestigio al festival.