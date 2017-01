A gusto de todos

POCAS veces antes un cartel de la Semana Santa de Málaga había despertado tal expectación. Pocas veces, igualmente, ha tenido tan unánime aceptación. A todo el mundo le gusta el cartel, lo que representa y lo que dice, porque es una pintura, una recreación muy de Málaga y además con un nítido mensaje. Raúl Berzosa no ha decepcionado. Estamos ante el que posiblemente sea hoy el mejor pintor religioso de Europa, y eso hasta el Vaticano lo sabe. Creo que ningún pintor contemporáneo habrá pintado a dos papas, como es el caso de este malagueño de calle de la Victoria al que aún le faltan unos cuantos años para llegar a los cuarenta. O sea, que es atrevidamente joven. Pero eso no quiere decir que se le tenga que mantener el 'sanbenito' de «el joven pintor malagueño», latiguillo que todavía se utiliza, incluso, en casos como el consagrado Carlos Álvarez, quien se asombra de que algún cronista local lo siga llamando «el joven barítono malagueño»... Raúl Berzosa lleva muchos años pintando, y a esta casa, SUR, le cabe el privilegio de haber sido de los primeros en apostar por él al incorporarlo, con apenas 18 años de edad, a la 'nómina' de pintores que colaboran cada año en la Campaña de Navidad. «Tengo un vecino que pinta como los ángeles», nos dijo un día María de los Ángeles Ortega, entonces compañera en administración. Nos trajo un cuadro, fantástico, y desde entonces Berzosa está cada diciembre en el Chinitas para asistir al acto de entrega del dinero a las organizaciones e instituciones benéficas malagueñas. Un lujo de cartel. No pasa nada que Sevilla se adelantara en el privilegio. Aquí lo gozamos este año. Personalmente el cartel me fascina, y además ha roto lo que suele llamarse 'el timo del retrato', que hoy hay muchas y diversas técnicas que no son precisamente pictóricas... Posiblemente quien sí sorprendió al auditorio con su alocución fue el presentador (por cierto, eso de que en el mismo acto haya una presentación del presentador que va a presentar no queda como muy lógico, dicho con todo el cariño del mundo) del cartel, el presidente de la CEA y de la CEM, Javier González de Lara, hombre de amplia cultura y saberes diversos, pero que a lo mejor al estar acostumbrados a verlo siempre en su misma vertiente técnico-empresarial, muchos desconocen ese bagaje, que tampoco, hay que decirlo, es habitual. Pablo Atencia lo conocía bien. Por eso su apuesta. Una doble apuesta ganadora la del presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, feliz la pasada noche del jueves, salvo por quien le fastidió la primicia del cartel al aprovecharse de tener la foto, cuando muchos otros la tenían y no la dieron... Fantástico Raúl Berzosa, quien, por cierto, figura en la lista de 'Malagueños Ilustres' que cuelga ya de las invisibles y poderosas redes sociales, obra realizada por el profesor jubilado Feliciano Robles, quien hasta estos momentos lleva 116 malagueños biografiados, distribuidos en 20 categorías profesionales, de los cuales solo hay 10 mujeres. Cuando se le pregunta que por qué tan poca representación femenina, Feliciano, que lleva mucho tiempo dedicado a esta labor vocacional, ni lo duda: «Es una pauta que se repite en otras provincias y que indica la situación de marginación de las mujeres andaluzas y españolas en el pasado, no obstante las hay muy destacadas como María Zambrano, Victoria Kent o Marisol», explica este cacereño del Valle del Jerte que tras emigrar a Barcelona acabó en Andalucía como profesor de instituto. Ingeniero Técnico Industrial y licenciado en Ciencias de la Educación, Feliciano Robles comenzó en 2008 un ambicioso proyecto: hacer una web de españoles ilustres y ya ha acabado los personajes de Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha. «Ahora mismo estoy ocupado con la revisión de Aragón, porque esto no tiene fin», afirma Feliciano, cuyo trabajo se puede ver en Wikispaces, donde esta toda la relación: «La novedad es que se permiten aportaciones externas de estudiosos y familiares. Yo pongo a su disposición el formato y después lo reviso todo». En total hay 890 andaluces, «que serán más cuando haga la primera revisión», apostilla Feliciano, quien reitera que se dedica a esta labor porque tiene tiempo y porque le gusta, pero que además lo hace «de forma altruista, independiente y con criterios pedagógicos».

En esa misma lista está, con honores de sobra, el gran Félix Revello de Toro, quien a sus 90 años bien cumplidos acaba de pasar unos días en su Málaga de su alma junto a su esposa, María Rosa Molins. «Esto me da la vida», repite Félix, quien ayer sábado acudió al restaurante Vereda en la Trinidad «para recuperar sabores y olores, sentimientos y emociones». El viernes por la noche inauguró junto al alcalde la exposición temporal que sobre retratos de mujer alberga el museo que lleva su nombre. «Quisiera venir mucho más, pero ya a mi edad no estoy para muchos meneos», señala con su peculiar forma de reír. Un grande entre los grandes, autor de dos carteles 'incontestables' de la Semana Santa de Málaga. Con el tiempo, ya lo verán, Raúl Berzosa será autor de otro cartel de nuestra Semana Mayor. Apuesten.

Es la hora de Fitur. La primera de las grandes ferias de turismo europeo concentrará a un importante colectivo malacitano. Por cierto, si ustedes van a la capital de España y quieren probar ese magnífico restaurante que es el Bibo de Dani García, pónganse a la cola, porque no hay un sitio libre ni por asomo. Recomendado por el New Tork Times ni más ni menos, el malagueño está haciendo patria y algo más en el corazón del Paseo de la Castellana. Allí, por cierto, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial celebrarán un acto promocional con empresarios del sector y lo harán, por primera vez, unidos, no como en años anteriores que cada uno lo hacía en un sitio distinto con apenas tiempos entre acto y acto... Lo que extraña es que en el momento de máxima eclosión de nuestro destino turístico (en plural, o sea Málaga capital y Costa del Sol) se haga tan 'reservado'. Nada más terminar Fitur llegará Dresde, con una feria que tiene una gran importancia porque es la referencia de la Alemania ex comunista, o sea la que sólo lleva 25 años disfrutando de vacaciones...

Pues eso, que todos sean felices y que servidor lo vea.