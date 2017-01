Empezar por el tejado

Terminar la Catedral es un propósito telegráfico que lleva por error a pensar sólo en la torre que falta. La idea seduce y causa rechazo ciudadano, no se sabe en que proporción. Con la de cosas que se necesitan en la ciudad, piensan los detractores, la cuestión no tiene ninguna urgencia, salvo que en esa encuesta artesana se nos cruce el gremio de gruistas y canteros, que también piensan en su jornal de extrema prioridad. Málaga puede seguir por tiempo indefinido con esa torre manca, pero el resto de cosas es urgente. No es como el Guadalmedina, que acumula suciedad y daña la vista. La torre ausente puede seguir muchos años aún como esa deferencia visual hacia el Málaga Palacio que el hotel no tiene a bien devolverle desde hace medio siglo. Entre quienes se obcecan con la idea de rematar la torre los hay que anhelan poder tocar nuevas campanas aunque técnicamente no se pueda cantar victoria en lo más importante, que es consolidar el edificio después de tres siglos con las bóvedas a la intemperie. Cubrirlas como los arquitectos mandan es un propósito que está en el plan que la Iglesia ha hecho llegar al Ayuntamiento y a la Junta, para preservar el edificio dotándolo de su verdadera piel, que es un tejado. El proyecto de Ventura Rodríguez sigue camino de los 360 años, una cubierta prevista que ya se sabe que con los poyaques de cualquier obra -y esta Catedral se empezó con los arbitrios al vino que salía por el puerto- se quedan cosas sin hacer. Otras se hacen al buen tuntún. Esperemos que ahora se tengan las obras claras. En los 90 se hicieron cosas mal y con monedas que los malagueños iban dejando en el suelo, al lado de las palanganas para recoger goteras. Se reunieron varios millones, pero el tejado siguió esperando tras una impermeabilización que a la vista está. Y este no es el caso de esa lámpara pendiente de colocar en el salón de un piso que espera eternamente. Empezar la terminación de la Catedral por el tejado es una cosa tan urgente como aplazable es rematar la torre, y tan necesaria como sorprendente fue que se instalaran en la cubierta pasarelas visitables, magníficas alfombras para ocultar la cerámica craquelada que deja pasar la lluvia. Aunque como fuente de ingresos el éxito de las visitas a las cubiertas ha resuelto en buena media el problema de caja, otros quedan a la intemperie. Gracias a que no llueve las goteras no se manifiestan, pero quienes conocen bien el gran artefacto de piedra saben de su fragilidad. Se puede hacer el ejercicio de buscar la equivalencia en almuerzos de comedor social del presupuesto de la torre, pero se trata del tejado precisamente para que sea una de las primeras cosas que da de comer a la ciudad turística. No solo pide. En Venecia no paran de gastar dinero para que no se hunda, como en Pisa lo hacen a base de trucos ingenieriles para que la torre no acabe como Locomotoro. La Catedral es un enfermo que puede costearse parte de la medicación. La cuestión también aquí es el '.