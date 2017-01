Empatías sospechosas

Pocas emociones gozan hoy de tan buena reputación como la empatía, repetidamente invocada tanto en el discurso pedagógico de los valores que deben fomentarse en la escuela como en los programas políticos, los cursos de crecimiento personal o los consejos para el vendedor eficaz. Sed empáticos, nos dicen a todas horas. No cabe duda de que la empatía nos humaniza. La empatía genera un imperativo moral, una disposición favorable hacia los otros a partir de la cual se abre el camino a la comprensión y con ella al altruismo y la solidaridad. Los individuos incapaces de sentirla, en cambio, propenden a una fría indiferencia egoísta que lleva a la inacción humanitaria y que no pocas veces se traduce en comportamientos desalmados. Según un estudio de varios especialistas estadounidenses a partir de datos obtenido de más de cien mil individuos de 63 países distintos, publicado el pasado octubre en el Journal of Cross-Cultural Psicology, las sociedades más empáticas presentan un nivel más alto de responsabilidad, autoestima, bienestar y disposición social.

Pero esta es la parte idealizada de la historia. El relato empático tiene a su vez un lado oscuro que esquivan las prédicas bienintencionadas y ante el que conviene estar precavidos para no dejarse atrapar por sus añagazas. No son pocos los que se han sumado a esta alerta sobre los «paradójicos efectos políticos» de la empatía (Arias Maldonado, ‘La democracia sentimental’, 2016) que ha descrito bien el psicólogo Paul Bloom en su beligerante ‘Against Empathy’. De entrada, previene Bloom, la empatía es particularizadora, parroquiana, coyuntural. Sabe conmovernos ante las lágrimas de una pobre criatura extraviada, pero es incapaz de elevarse hasta los miles de niños que sufren hambre en el mundo. Su condición miope le lleva a volcarse por el grupo cercano al tiempo que permanece indiferente ante los dramas de colectividades más extensas o distantes. No solo se inclina por lo que está cerca: también muestra preferencia hacia aquello que se nos parece. En el plano de la piedad ante el sufrimiento animal, por ejemplo, se ha comprobado que inspiran mucha más empatía los mamíferos con mirada similar a la humana que, por ejemplo, los pollos: lo que podríamos llamar una empatía selectiva.

De esa manera, lo que en principio parece un interesante impulso psicológico de provechosas consecuencias morales se revela como un mecanismo de repliegue que lleva en su médula el riesgo de la exclusión y la discriminación. Si hay gente empática por naturaleza que pone tanto empeño en el apego a los suyos como en el rechazo de los extraños, también la hay que saca partido de aquellos en quienes percibe una propensión empática. Muchos de los trucos de la manipulación emocional sostienen su mecánica sobre el hecho de provocar lástima, de gimotear para ser compadecido y por ende atendido, cuidado, privilegiado. En este tiempo inclinado a un casi indecoroso exhibicionismo sentimental, como dice Dalrymple («Sentimentalismo tóxico», 2016) ocultar las emociones constituye «una traición hacia los demás porque supone que estamos desconfiando de ellos y dudamos de su capacidad de compasión». Surge así una interesante vía para la práctica de formas de solidaridad livianas, líquidas, despojadas de compromiso, en las que para dar por cumplido el precepto de la conciencia basta con mostrarse compungido ante el dolor ajeno y pulsar una tecla del ordenador. O, de forma aún más perfeccionada, con confundir el hecho de ponerse en el pellejo del doliente con usurparle su lugar y mostrarse como víctima uno mismo. O, por servirnos del antihigiénico símil al uso, pasar de ponerse en los zapatos del otro a birlárselos directamente y quedarnos con ellos.

Admirable truco de escapismo, que sustituye el deber moral de la ayuda por la hábil simulación de estar necesitado de esa ayuda. Es el «no sabes bien cómo te entiendo» convertido primero en un «soy como tú», luego en un «mira qué buena persona soy» y finalmente en un «compadécete de mí» que no solo dispensa de toda obligación de actuar, sino que además reclama para el afligido las retribuciones morales propias de su nuevo estatuto de víctima sobrevenida. Así las cosas, no debe extrañar que surjan corrientes de rechazo defensoras de la idea de un mundo mejor sin empatía –o con una empatía corregida por lo que algunos ya han dado en llamar «ecpatía»: la resistencia a la implicación emocional contraproducente–, en el que las medidas de justicia y equidad sean el fruto de un análisis racional no condicionado por la inestabilidad de unas emociones tan sugerentes como poco fiables. Si para atacar problemas de grandes dimensiones como el de las migraciones o el calentamiento global hemos de esperar a tener enfrente un caso que active nuestra empatía individualizada, mal futuro le espera al viejo principio ilustrado de fraternidad.