Dudas y novedades

El Málaga cerrará la penúltima jornada de la primera vuelta frente a la Real Sociedad y en La Rosaleda, en el peor horario de los establecidos y con demasiadas dudas sobre sus posibilidades. Será un encuentro que ofrecerá novedades, como la presentación de Marcelo Romero en el banquillo local y la del delantero Peñaranda, puede que en en el once inicial, que se espera que sean atractivas para el espectador y positivas para el resultado final, en la previsible fría noche de mañana. Algo que no se tomará como novedad, será la participación del doctor Pérez Frías en la confección de la convocatoria.

Algo más que cualidades

El rol de líder de algunos jugadores dentro del vestuario es aprovechado por los técnicos en momentos de necesidad. Los entrenadores, como responsables del rendimiento de la plantilla, han de cuidar y manejar otros aspectos que no son estrictamente deportivos, pero que afectan al estado del equipo. Sin duda, las prestaciones deportivas de un jugador son notas a evaluar a la hora de decidir por la titularidad; pero el peso específico en el vestuario y el carisma en la afición son valores que, aunque no hagan media, se tienen en cuenta. Queda claro que Juande Ramos no quiso tirar piedras sobre su propio tejado con la decisión de alinear a Boyko, pero me da la impresión que no midió bien el momento ni las consecuencias de aquella decisión; sobre todo en un puesto como el de la portería.Sacrificó a un jugador que venía de una gran actuación frente al Barcelona y que cuenta con el afecto de la afición (Kameni). Aunque no hay duda que aquella decisión escondía algo más que cuestiones técnicas, lo que no se ha desvelado públicamente.

Carente de referencia

En el Málaga no se llega a cumplir aquello que ‘la distancia es el olvido’ por parte de los propietarios del club, pero si se podría aplicar que ‘el ojo del dueño engorda al caballo’ y, o se cuida o lo veremos famélico en pocas jornadas. Precisamente en el aspecto deportivo, la plantilla cuenta con unas carencias defensivas y creativas que el propio director deportivo, como agente directo, debe estar advirtiendo y, sin embargo, en el ecuador del periodo de fichajes invernal, aún andan deshojando la margarita. A falta de los encuentros ante la Real Sociedad y el Real Madrid para finalizar la primera vuelta, no es un secreto que existe preocupación. Más que por la actual situación clasificatoria, por la continua sucesión de lesiones y el rendimiento de algunos jugadores en plazas importantes. El nuevo técnico no tendrá muchas opciones, para mejorar la imagen actual, si no se producen incorporaciones ni se da la recuperación de jugadores llamados a ser referentes sobre el terreno de juego.

No me gusta

De poder elegir, no me gustaría tener a la Real Sociedad como rival en estos momentos. Aunque llegan en la Liga tras caer goleados por el Sevilla, consiguieron el jueves pasar a cuartos en la Copa. Con un bloque muy conjuntado y una excelente dirección técnica, a manos de Eusebio Sacristán, cuenta además con individualidades capaces de desequilibrar un encuentro atascado. Desde la aportación de los centrales o la calidad de su capitán, Xabi Prieto, en la estrategia, al trabajo y perseverancia de Zurutuza e ‘Illarra’ en la media o Willian José en la parcela ofensiva. Puede ser baja por lesión Vela, otro de los destacados de esta plantilla. Hueco que dará posibilidades al coineño Juanmi, como atracción añadida al encuentro.