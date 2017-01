Romance del pato cojo

No hay lugar para la rima con cojera. La vida es cruel con el que suma de uno en uno porque nunca hay espera. La política devora al pato cojo cuando su tiempo se convierte en carne de mecedora. Enero dibujado en frío, comenzará a despedir al primero de los patos al que los ciudadanos le quitaron el brío.

¡Oh ciudad de los presidentes americanos! En las esquinas banderas. Sin luna y sin calabaza, con las guindas en conserva. ¡Oh ciudad de los presidentes americanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres sin canela. A Barack, el Obama a quien ya nadie recuerda, se le despedirá sin secuela. Ni por plateado, ni por zorro, querida Michael. Tu marido será recordado por pato y por cojo. Sus lágrimas sin llanto, sus discursos sin encanto, y su legado de espanto, despiden sus años con un infinito desencanto. Nadie tanto tuvo sin merecer, e hizo tan poco con tanto poder. Adiós presidente sin rima y sólo cojera, el viento volverá desnudo mientras ya sólo mandarás en tu espera. La esquina de la sorpresa, en la noche platinoche, noche, que noche nochera, te despedirá sin bandera.

En Febrero, con la luz que acaricia la dehesa, en España algunos patos se convertirán en cojos, cuando la política sea de nuevo perversa. Andares bellos tuvo, Íñigo Errejón, cuando el favor de su jefe lo sostuvo. Círculos y platós a pares, como fueron sus pasos en el tiempo de las camisas con lunares. Su gracia, era la sonrisa de los morados antes de encontrarse enzarzados y de esta guisa. Avanzan de dos en fondo, al Vistalegre sin fiesta. Un rumor de siemprevivas, invade los rincones y las junteras. Avanzan de dos en fondo. Doble nocturno de tela. El cielo, querido Íñigo se convertirá para ti en una vitrina de espuelas. La purga prometida rajará tus entretelas.

En la ciudad del marqués de la bombilla, el de la única calle a la que no dejaron ser sencilla, a su regidor le auguran ya sus futuras cenas sólo con su tortilla. Francisco de la Torre, hombre de caminar sin pereza pero de discurso sin riqueza, debe comenzar a no sentirse extraño entre los patos que ya no pueden demostrar toda su fortaleza. En los meses que le resten, de caminar de uno en uno, todavía puede enredar con clase para que no le detesten. A Miguel Ángel Heredia, situaría en el centro de la sucesión para la alcaldía. Sin excusas, y sin personas interpuestas, le podría pedir al político malagueño que apostara por regir en la Casona lo que tan fácil predica y con cierta sorna. Mucho me temo que las caricias del actual alcalde se convertirán en fuego amigo y que al adversario no querrá hacerlo enemigo, por ser de derechas y no pensar en su destino.

¡Oh pato cojo, que de la política fuiste amigo, no hagas de tu legado la hacienda de un mendigo!