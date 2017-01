Mari Francis tiene 757 votos. Bueno, no... Ni eso. La lista del PP en Alhaurín el Grande logró 757 votos en las últimas elecciones municipales, porque el cabeza de esa lista, que era antes del equipo capitaneado por Martín Serón, no era ella, sino Francisco Torres, quien meses después dejaría el paso a Mari Francis Fernández, que no era de la cuerda de Martín Serón, quien también dimitió para que entrara como alcaldesa Toñi Ledesma. El grupo ex del PP con Serón a la cabeza obtuvo 3.869 votos, más del 40 por ciento, y logró 10 sillones en una corporación con 21 concejales, por lo que se quedó a uno de la mayoría absoluta. Al grupo ex del PP le dio ese edil el PP, pero no el de Mari Francis, sino el de Francisco Torres, que aunque parezca que es lo mismo no es igual. ¿Por qué? Pues porque Mari Francis, una de las pocas que se quedó en el PP cuando Serón se marchó tras su condena, no fue nunca de su cuerda. Las enemistades en política son muy malas, pero si encima las enemistades tienen lugar en una localidad en la que apenas votan 15.000 personas, ya me dirán... O sea, que Por Alhaurín, el partido de Serón, conseguía 10 concejales, más que suficientes para gobernar en una situación normal, pero en Alhaurín el Grande en política casi nada es normal. Lo padece el pueblo. Lo sufren los electores. Nos explicamos: la oposición obtuvo 11 ediles, pero no toda la oposición era del mismo color político... Pero, ¿hay colores políticos en los pequeños municipios? Muchas veces los estigmas y enigmas personales pueden mucho más que las ideologías. Así, el PSO E era el segundo grupo más votado, y el tercero, fíjense, lo fue la Alternativa Socialista Alhaurina, ex militantes del PSOE expulsados por Conejo. O sea, que de los tres primeros grupos políticos en las municipales, dos de ellos lo conformaban expulsados del PP y del PSOE. ¡Tela marinera! Sigamos: IU se quedaba con dos concejales, y el PP, ya lo dijimos, con uno. Ese uno era Torres y ahora no, ahora es Mari Francis, la misma que no podía ver a Serón, que ya no era alcalde, pero que se ha visto subyugada por los amores de los que fueron expulsados del PSOE con los que se quedaron del PSOE, pero ella ese amor fraternal no lo tiene con los que echaron del PP. Total, que Mari Francis, que se quitó del medio un buen montón de días, ahora ha decidido dar su voto a los de Conejo, a los ex de Conejo y a los de IU, y si me apuran, a Falange o a Podemos, que en los pequeños municipios, lo dicho, pasa de todo como en botica. Y ahora, Mari Francis, saborea el sabor de quitarse viejas rencillas, y decide, sin serlo, apoyar a la izquierda, para quitar del sillón a la derecha, porque ella dice que su escaño es de ella, no del PP. La echarán también. Apenas 757 votos van a cambiar a un alcalde. ¿Los motivos? ¿De verdad quieren que se lo explique de nuevo...?