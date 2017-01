Hace años trabajé de agente inmobiliario. Llevaba encima un manojo de llaves con las que abría las viviendas en venta o alquiler. La mayoría estaban vacías. Algunas permanecían amuebladas, como si los inquilinos se hubiesen ausentado un instante para que yo mostrara su hogar a unos desconocidos y al acabar la visita volvieran a ocuparlo, hasta que llegaban nuevos clientes. Recuerdo pisos tan hechos asco que daba vergüenza enseñarlos a nadie, pero no era mi problema. La empresa inmobiliaria me daba las llaves y yo cumplía el trabajo asignado. Después cobraba un plus por cada contrato de alquiler o venta que conseguía finiquitar. Apenas estuve seis meses, sin embargo guardo un buen recuerdo.

Me gustaba abrir las puertas y contemplar la expresión de los clientes. Una casa es un mundo y yo era el encargado de descubrir mundos vacíos, vírgenes, que nunca habían sido habitados; y también mundos repletos de objetos que ocultaban secretos inconfesables. Siempre procuraba transmitir las ventajas y posibilidades que tenían las diferentes viviendas. Unas veces destacaba la tranquilidad, el silencio, la luz; otras veces lo céntrico que estaba situado el piso, la amplitud de las habitaciones, la calidad de los materiales. Cerraba una puerta y abría otra, así todos los días laborables durante seis meses. Un periodo de tiempo en el que fui testigo directo de ilusiones, proyectos y decepciones. El futuro de los clientes estaba en mis manos. Les miraba a los ojos y trataba de adivinar cuál deseaban que fuera su lugar en el mundo.

Un día me dieron las llaves de un ático. Fui a verlo solo. Me impactó ver las paredes cubiertas con las fotos de toda una vida, una foto pegada a la otra, trazando el curso de los años. Allí estaban retratados los distintos hogares, las relaciones, los paisajes que acompañaron al inquilino desconocido. La historia comenzaba en el recibidor con las fotos del recién nacido, los primeros pasos. Luego se entraba al salón comedor de la infancia y adolescencia. El itinerario proseguía en la cocina familiar y se colaba por el amplio corredor de la juventud que comunicaba con las habitaciones donde se escondían las pasiones más íntimas. El cuarto de baño sin fotos desvelaba la desnudez del cuerpo y del alma. El hombre sin atributos, pensé. La vida congelada en la pared, desde que nació hasta que abandonó la casa y tal vez la vida, porque la última fotografía mostraba una vista de la calle desde la terraza del ático, un contrapicado sobrecogedor. Aquel día dejé el trabajo. Abandoné al agente inmobiliario tras la puerta cerrada del último piso, quizá fue él quien congeló su vida en la pared.